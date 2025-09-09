Este sábado y domingo se realiza la 11° Fiesta Provincial de los Frutos Secos en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Con exposición de stand de productores y emprendedores, cocina magistral en vivo, visitas guiadas y algunas sorpresas comenzará 11° Fiesta Provincial de los Frutos Secos en el Centro Cultural de Viedma.

Este año las colectividades de Italia, Croacia, Líbano y Alemania estarán presentes en la fiesta, compartiendo sus platos típicos con frutos secos. Además, se sumaron en esta semana distintos emprendimientos gastronómicos (Painé, Roma, Fibra, Sol de la Ribera, Territorio Café, La Celestina, La Ensaladera, La Balsa, Achavil, Pistacho y Liberarte) que tendrán platos especiales durante toda la semana con nueces, avellanas y almendras.

El sábado a las 15 habrá un maratón infantil de la mano de Abel Panquilef, integrante de la Agrupación Amistad, en la plazoleta del Fundador. El domingo a las 15 saldrá desde el Centro Cultural el colectivo para la visita guiada al INTA a ver la producción de avellanos. En tanto, a las 15.30 se realizará el primer concurso de descascarado de nueces, abierto a todo público en los jardines del Centro Cultural.

La Fiesta Provincial de los Frutos Secos es organizada por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), la Agencia de Desarrollo Economico de Rio Negro, el INTA, la Legislatura de Rio Negro, la Cámara de Frutos Secos del Valle Inferior, la Fundación Cocina Patagónica y la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Viedma.

Cronograma de actividades

Sábado 13

11.00 – Apertura.

15.00 – Maratón Infantil.

15.30 – Charla suplemento dietario innovador a base de proteinas 100% de origen vegetal con avellanas.

16.00 – Clase de cocina: Papardelle con pesto de avellanas.

17.00 – Clase de cocina: Ensalada de quinoa con frutos secos tostados.

17.30 – Clase de cocina: Smoothies energéticos.

18.00 – Charla y degustación del valor de nuestros frutos secos frente al boom del pistacho.

Domingo 14

15.00 – Visita guiada a chacra de avellanos, podrán ver el proceso de producción, secado y descascarado. Sale del Centro Cultural al INTA.

15.30 – Concurso de Pelado de Nueces.

16.00 – Clase de Cocina: Panettone IDEVI.

17.00 – Clase de Cocina: Bouchee de crema, salame y avellanas.

17.30 – Clase de Cocina: Amarettis y Biscottis.