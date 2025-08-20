Este sábado se habilitará como paseo peatonal la calle Buenos Aires

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma informó que este sábado 23 de agosto, de 9 a 20.30, se llevará adelante un paseo peatonal de compras sobre la calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Mitre.

La propuesta, que ya cuenta con la participación de más de 30 comercios de la calle Buenos Aires y aledaños, tiene como objetivo impulsar las ventas de fin de temporada de invierno 2025, con ofertas especiales y beneficios para los vecinos y vecinas.

Durante la jornada, los locales participantes exhibirán sus productos en la vereda, con el objetivo de generar un espacio atractivo para recorrer en familia y aprovechar descuentos.

La actividad está organizada por la secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo. Su titular Marco Magnanelli destacó que «se busca acompañar a los comercios de la ciudad en este cierre de temporada, generando un paseo de compras distinto, con propuestas accesibles y un entorno que invite a la gente a disfrutar de la calle”.

Los comercios interesados en sumarse todavía pueden inscribirse comunicándose al 2920366864.

Asimismo, Magnanelli agregó: “La iniciativa busca potenciar la actividad comercial, ofrecer beneficios a los consumidores y seguir fortaleciendo el perfil de Viedma”.