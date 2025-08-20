Este sábado se habilitará como paseo peatonal la calle Buenos Aires
La Municipalidad de Viedma informó que este sábado 23 de agosto, de 9 a 20.30, se llevará adelante un paseo peatonal de compras sobre la calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Mitre.
La propuesta, que ya cuenta con la participación de más de 30 comercios de la calle Buenos Aires y aledaños, tiene como objetivo impulsar las ventas de fin de temporada de invierno 2025, con ofertas especiales y beneficios para los vecinos y vecinas.
Durante la jornada, los locales participantes exhibirán sus productos en la vereda, con el objetivo de generar un espacio atractivo para recorrer en familia y aprovechar descuentos.
La actividad está organizada por la secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo. Su titular Marco Magnanelli destacó que «se busca acompañar a los comercios de la ciudad en este cierre de temporada, generando un paseo de compras distinto, con propuestas accesibles y un entorno que invite a la gente a disfrutar de la calle”.
Los comercios interesados en sumarse todavía pueden inscribirse comunicándose al 2920366864.
Asimismo, Magnanelli agregó: “La iniciativa busca potenciar la actividad comercial, ofrecer beneficios a los consumidores y seguir fortaleciendo el perfil de Viedma”.
