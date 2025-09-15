Lo Principal

Este martes se realiza la Audiencia Pública sobre el proyecto Buque de GNL en el Golfo San Matías

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, informa que se encuentra cerrado el listado de inscriptos para participar como oradores en la Audiencia Pública sobre el proyecto “Buque MK II” en el Golfo San Matías, que se desarrollará este martes.

Un total de 215 oradores y 33 expositores fueron registrados dentro del procedimiento. Esta instancia de diálogo busca garantizar la participación ciudadana en torno a proyectos de gran escala y relevancia estratégica para la provincia.

La Audiencia Pública se llevará adelante el próximo 16 de septiembre en el Puerto de San Antonio Este y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, asegurando que todas las personas interesadas puedan acceder a la información de manera abierta y transparente.

De esta forma, el Gobierno de Río Negro refuerza su compromiso con la transparencia ambiental, la pluralidad de voces y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para el desarrollo sustentable de los proyectos energéticos en la provincia.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play