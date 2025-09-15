Este martes se realiza la Audiencia Pública sobre el proyecto Buque de GNL en el Golfo San Matías

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, informa que se encuentra cerrado el listado de inscriptos para participar como oradores en la Audiencia Pública sobre el proyecto “Buque MK II” en el Golfo San Matías, que se desarrollará este martes.

Un total de 215 oradores y 33 expositores fueron registrados dentro del procedimiento. Esta instancia de diálogo busca garantizar la participación ciudadana en torno a proyectos de gran escala y relevancia estratégica para la provincia.

La Audiencia Pública se llevará adelante el próximo 16 de septiembre en el Puerto de San Antonio Este y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, asegurando que todas las personas interesadas puedan acceder a la información de manera abierta y transparente.

De esta forma, el Gobierno de Río Negro refuerza su compromiso con la transparencia ambiental, la pluralidad de voces y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para el desarrollo sustentable de los proyectos energéticos en la provincia.