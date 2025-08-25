Lo Principal

“Estamos viendo una máquina de humo a toda marcha con arancelar la educación y la salud a extranjeros»

El bloque legislativo Vamos con Todos expresó su rechazo absoluto al proyecto impulsado por el oficialismo y bloques aliados, von apoyo libertario, que busca cobrar por la atención en hospitales públicos y el acceso a la educación a las personas extranjeras en Río Negro.

El presidente del bloque, José Luis Berros, fue contundente: “Estamos viendo una máquina de humo a toda marcha. La culpa de que se caiga un techo en una escuela, de que falten insumos en los hospitales o de que no haya combustible para los patrulleros, ahora parece que la tienen los extranjeros. Es un proyecto sin sustento, sin estadísticas y sin evidencia, que busca instalar racismo y xenofobia para tapar la mala gestión de la salud y la educación pública en la provincia”.

Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda advirtió que el proyecto reproduce un discurso peligroso: “Ha ganado el discurso del odio, la discriminación y la estigmatización. Este proyecto no soluciona nada, solo recorta derechos a los extranjeros más humildes, en especial a nuestros hermanos latinoamericanos. Se ataca a la tradición de salud pública gratuita y universal de Río Negro y de la Argentina, consagrada por nuestra Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, la legisladora Ayelén Spósito remarcó que la iniciativa carece de información seria y busca dividir a la sociedad: “Nunca vi a un rionegrino quedarse sin atención médica por culpa de un extranjero, ni a un estudiante sin banco en un terciario. No hay datos, no hay proyecciones, no hay debate serio. Este es un proyecto tribunero que incumple la Constitución, estigmatiza y no resuelve la crisis de la salud pública. Nuestro bloque no va a ser cómplice de votar una barbaridad semejante”.

Desde Vamos con Todos reafirmaron que el derecho a la salud y a la educación es universal, y que el Estado debe fortalecer los sistemas públicos con más recursos, en lugar de promover iniciativas que fomentan la exclusión y la discriminación.







