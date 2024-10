«Estamos haciendo lo que la Ley indica, día no trabajado, día no cobrado y no se renovarán los contratos»

En el marco del paro nacional dispuesto hoy por el gremio ATE, y que se extiende por 36 horas, afectando el normal funcionamiento de los servicios públicos en nuestra provincia, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, comentó que “el Estado no renovará contratos a quienes adhieran a la medida de fuerza”.

En declaraciones a Radio Show, el funcionario reiteró la decisión del Gobernador Weretilneck “teniendo en cuenta que el reclamo responde a intereses y problemáticas nacionales, que no incumben directamente a la Provincia”.

“El diálogo era normal y, de un día para otro, adhieren a un paro de 36 horas que nada tiene que ver con nosotros. Es una falta de respeto al contribuyente rionegrino, porque el paro es contra el rionegrino, no contra el Gobierno, y la gente es quien lo está sufriendo”, indicó Gatti.

Con respecto a los descuentos previstos, resaltó que “estamos haciendo lo que la Ley indica: día no trabajado, día no cobrado. Y, además, aquellos que tengan contratos vigentes con el Estado y adhieran a la medida de fuerza, no se les renovará”.

“Entendemos que el ciudadano no está dispuesto a seguir aceptando este modelo, donde de la noche a la mañana y en el medio de un proceso paritario, declara un paro por adhesión a una causa nacional que nada tiene que ver con nosotros”, concluyó.