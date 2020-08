“Estamos colapsados, supuestamente nos habíamos preparado pero éste es el resultado»

El médico cirujano del Hospital Francisco López Lima, Dr. Sebastián Wilde, brindó el parte diario de la actualidad sanitaria de General Roca y fue muy crítico sobre la situación que atraviesa la ciudad.

En el día de hoy se confirmaron 34 casos positivos y hay 1315 pacientes aislados por contacto estrecho de casos confirmados. La ocupación de las camas de Terapia Intensiva entre las tres instituciones (Hospital, Clínica Roca y Sanatorio Juan XXIII) continúa siendo del 100%. Hay 27 pacientes Covid-19 en las 40 camas disponibles en la ciudad. A su vez hay 70 pacientes con síntomas moderados internados en sala común.

Wilde lamentó la muerte de un hombre que tenía Covid-19 y falleció a causa de un infarto en su vivienda. Al ser consultado sobre por qué había sido destinado a la internación domiciliaria explicó que «ahora son más estrictos los controles respecto a las internaciones porque estamos desbordados, no tenemos más lugar. No hay forma de paliar esto. Necesitamos reorganizar cosas para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con este paciente”, agregó.

En este sentido informó que “mañana (26/08) vamos a cerrar la Capilla del Hospital -donde se recibe a pacientes con síntomas de Covid-19- porque vamos a tener una reunión. De 15 a 16 estará cerrado. Nos reuniremos todo el equipo».

Respecto al recurso humano, explicó Wilde que “han llegado médicos de otras localidades, pero no ampliamos significativamente el número. Por lo general tapan bajas. Seguimos teniendo déficit en lo que respecta a consultorios respiratorios. En el día de hoy se diagnosticaron 140 pacientes por 4 médicos; casi 40 por profesional sólo en el día”, destacó.

“Estamos desbordados no sólo desde lo asistencial en cuanto a camas si no también en la cobertura de atención. Estamos hablando solamente sobre lo Covid-19, pero pacientes con patología biliar, con pancreatitis y otras patologías que nada tienen que ver con los Covid-19 siguen consultando”, agregó.

Añadió que “si en algún momento estábamos desbordado por esas patologías, esto es un verdadero caos”.

Por eso reiteró que “necesitamos la ayuda de todos. No es suficiente con el aporte de los profesionales. Apelamos a que la población nos pueda ayudar”.

Respecto a los hospitales de campaña que se iban a montar en un primer momento en la ESRN N° 9 y posteriormente en el gimnasio del Centro de Empleados de Comercio, Wilde sostuvo que «necesitamos más hospitales de verdad, es decir con camas con oxígeno, enfermeros, médicos, terapistas”.

“La contingencia no es de ahora ni de esta pandemia, no estaríamos padeciendo esto si tuviésemos un hospital acorde al crecimiento poblacional del ultimo tiempo. Pero no lo tenemos, tenemos que seguir paliando como estamos. Desde el recurso humano estamos haciendo todo el sacrificio posible”, manifestó.

“Se tiene que entender que estamos en el colapso, no hay camas. Hay gente que va a a necesitar una cama de UTI y no va a haber terapia”.

“Más que la atención no podemos brindar, magia no podemos hacer, no somos Europa donde tuvieron otros recursos. Somos un país devastado y no podemos inventar mucho más. Supuestamente nos habíamos preparado pero éste es el resultado de lo que está pasando”, concluyó Wilde.

FUENTE: La Super Digital