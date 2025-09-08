Esta todo listo para que se fije fecha de juicio contra el hombre acusado del crimen de un joven en el barrio Mi Bandera

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Fiscalía y la querella que llevan adelante la investigación por el homicidio de un adolescente perpetrado en el barrio Mi Bandera de Viedma, requirieron que se fije la audiencia de control de acusación. En esta instancia, en función de la pretensión de pena pretendida para el hombre acusado de perpetrar el hecho, pedirán que el juicio se desarrolle ante un tribunal integrado por tres jueces técnicos.

Según la acusación, el 9 de mayo de 2024 en el barrio Mi Bandera de Viedma, el hombre imputado disparó con un revólver calibre 32 a un adolescente de 16 años, provocándole la muerte por hemorragia interna. En ese mismo contexto, amenazó con el arma a otro joven y se determinó que no tenía habilitación legal para tener en su poder el arma de fuego.

La calificación legal abarca los delitos de homicidio y amenazas, ambos agravados por el uso de arma de fuego y la tenencia ilegal de dicha arma.

El Ministerio Público acompañó el requerimiento indicando cuál será la prueba que producirá en el juicio incluyendo la declaración de la madre de la víctima, numerosos vecinos/as, efectivos policiales y peritos de criminalística y medicina forense. También se ofreció como evidencia la reconstrucción judicial del hecho y las pericias balísticas sobre el arma utilizada que será introducida por profesionales del Ministerio Público.

La madre de la víctima, constituida como querellante, a través de su abogado adhirió al pedido.

En su pretensión punitiva provisoria, la fiscalía anticipó que solicitará una pena que no superará los doce años de prisión efectiva.