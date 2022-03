Está cortada la circulación al tránsito en el puente (Nuevo) Basillio Villarino por una protesta de transportistas

El reclamo de los dueños y choferes de vehículos de transporte de pasajeros de carga liviana y pesada, llevan adelante la protesta desde las 5.40 de este martes por la mañana y quieren que la planta de Verificación Técnica se instale definitivamente en Viedma.

En la actualidad los transportistas deben realizar la verificación de sus rodados en la planta de Bahía Blanca, lo más cercano a La Comarca, debido a que la instalada en Viedma no está autorizada para realizar la verificación mecánica.

El corte se realiza, más allá de los anunciado este lunes desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) aceptar y reconocer temporalmente como válidos los talleres de Revisión Técnica Obligatoria concesionados por la Provincia de Rio Negro para realizar la certificación correspondiente a los transportistas de carga.

Las gestiones fueron realizadas por el secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini y la intermediación de la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, se explicó en un comunicado de prensa.

De esta manera los transportistas local, explica la información oficial podrán circular entre Viedma y Patagones sin necesidad de tener que trasladarse a Bahía Blanca para obtener las habilitaciones demandadas por la CNRT en Viedma, así como también será reconocida a licencia de conducir otorgada por ambos Municipios.

Esta información para los transportistas no fue suficiente y para ellos es un parche, y no pasa de ser un parche y con esa VTV no se puede andar en rutas, porque es inviable, porque no tienen valides nacional, sólo para la Comarca explicas los damnificados.

El corte se realizará por tiempo indeterminado o hasta que se solucione el problema, no quieren parches repiten.