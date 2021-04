“Es un momento muy triste, administrativamente iniciamos una investigación, era un curso del COER y los efectivos son de distintos puntos de la provincia. Los dos muchachos que estaban con principio de hipotermia están bien. Es la primera vez que se hace este curso básico en Viedma, con personas de otro lugar de la provincia” contó Telleria, en cuanto al curso.Así mismo agregó “Hasta donde yo sé no hay ningún empleado policial detenido. La jefatura está disposición de la familia y vamos hacer transparente cómo lo fuimos siempre”.Por otra parte agregó “Era un curso que estaba aprobado dentro del plan anual de instrucción, no me quiero aventurar a decir algo o juzgar, porque en su momento llegado la situación, voy a tener que tomar una decisión desde el comando superior”, y ante la consulta, reitwro, “es un momento muy triste, no puedo decir algo, porque después voy a tener que tomar una decisión” .Por último sostuvo “La gobernadora Arabela Carreras y la secretaria de Seguridad, Betiana Minor, me pidieron que se investigue como debe ser en lo administrativo y en lo policíal” finalizó el jefe se la policía de Río Negro, Osvaldo Telleria.