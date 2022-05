“Es irrisoria la manera en que habla la gobernadora de suspender jornadas institucionales argumentando la pérdida de días de clase”

Es irrisoria la manera en que habla de suspender jornadas institucionales argumentando la pérdida de días de clase, ya que es precisamente en esos encuentros donde los trabajadores de la educación articulamos y repensamos nuestras prácticas para mejorarlas. O cuando habla de implementar un plus por formación; la Constitución Nacional sostiene que “a igual trabajo, igual salario”. Por otro lado, desconoce totalmente la Ley 391, Estatuto Docente, que contempla los concursos de ingreso a la docencia con sus respectivos llamados para docentes con título, habilitantes, supletorios e idóneos.

Le decimos, además, que faltan propuestas de formación pedagógica para todos los docentes de manera permanente y en ejercicio, por parte del Ministerio de Educación, las cuales venimos reclamando y constan en las paritarias celebradas a través del tiempo. Instancias sumamente necesarias que son canalizadas por el espacio de formación que posee la UnTER, la escuela Rodolfo Walsh. Es innegable el desinterés del gobierno en disponer de fondos destinados a tal fin, hace más de treinta años se viene solicitando desde los IFDC de la provincia el mapa formador. Nuestros Institutos están preparados, sólo se necesita la voluntad política de llevar adelante las innumerables propuestas realizadas.

Una vez más nos encontramos ante un gobierno provincial que en lugar de cumplir sus funciones y bregar por el bienestar de la población rionegrina, pretende inmiscuirse en el funcionamiento interno del sindicato más importante de la provincia. Dejen de dilatar los tiempos, de viajar por el mundo en aviones que debieran estar a disposición del sistema de salud para vuelos sanitarios y no cumpliendo la función de taxis aéreos personales. Todos sabemos que calidad no es cantidad, por eso nos sorprende la idea de realizar paritarias de diez días, en su lugar, sería interesante que realicen una propuesta salarial que supere el índice inflacionario.

No toleramos más discursos extorsivos, no permitiremos que usen a los estudiantes como rehenes de este conflicto ni que intenten ponernos en contra de la sociedad. La UnTER está de pie, y no sólo discute salario. Sostiene desde hace 47 años, las banderas de la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y la escuela pública.