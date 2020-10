“Es inviable la vuelta a clases presenciales” dice UnTER

“Desde UnTER ratificamos nuestro posicionamiento de que es inviable la vuelta a clases presenciales. No avalamos bajo ningún concepto que se ponga en riesgo la salud de toda la población, sobre todo en un momento en que el sistema sanitario se encuentra saturado; la curva de contagios no baja, crece y paradójicamente el protocolo de actuación aún no está terminado”.

viernes 23 de octubre de 2020