“Era poca la gente que me creía, yo lo tuve cara a cara a Huala”

El presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi, Diego Frutos, se refirió a la detención de Jones Huala y recordó que habían alertado que estaba en la zona y les respondían que estaban investigando. “Fue una gran sorpresa, no lo estábamos esperando dado que no lo estaban buscando”, expresó.

“En hora buena que haya caído y que finalmente se logre desmembrar esta banda de encapuchados”, expresó Frutos tras ser consultado por la detención de Jones Huala.

“Era poca la gente que me creía, yo lo tuve cara a cara y sabía que se había ido para la zona de El Bolsón tras el desalojo en Mascardi”, agregó y no dudó en afirmar que “fue una gran sorpresa, no lo estábamos esperando dado que no lo estaban buscando”.

Frutos sostuvo que “evidentemente tenía la protección por parte de la política y no me cabe duda que en cualquier momento van a salir los organismos de Derechos Humanos para que lo liberen antes de ser extraditado”.

Se preguntó si el presidente de la Nación lo recibirá, tal como el 15 de diciembre “había recibido a la madre” y agregó que “de este gobierno se puede esperar cualquier cosa”.

Consultado respecto a la reunión por la situación en Mascardi dijo que iba a ser este martes, y “se pospuso para el 8 de febrero, seguimos teniendo paciencia, los esperamos, que vengan con respuestas concretas, así como dicen Carriqueo y el Parlamento mapuche que necesitan respuestas concretas, acá lo concreto es que las propiedades tienen sus dueños, tenemos las escrituras”.

Consultado respecto a si puede haber represalias por parte de los allegados de Jones Huala, dijo que “están prófugos, si se han escondido este tiempo van a seguir prófugos, lo que logran es que el juicio quede en stand by, al no presentarse”. Enfatizó que “nunca los he considerado como comunidad” y aclaró que no desprecian a ninguna comunidad mapuche sino que tienen un trato cordial con la comunidad Wiritray, “verdaderos y únicos mapuches de Villa Mascardi”. Señaló que se sentarán en la reunión de la tarde, con los vecinos de Mascardi, porque “quieren también desterrar a estos terroristas que dicen ser comunidad y no lo son”.

FUENTE: Bariloche 200