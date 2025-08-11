Encontraron sin vida a una persona en el barrio San Martín se trata de Facundo Romero y hay un detenido

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal avanza en una invetigacion iniciada el miércoles con la desaparición de un hombre que este domingo fue hallado sin vida en Viedma.

A partir de las 18:30 se realizó un allanamiento nocturno en una vivienda ubicada en el barrio San Martín. En el lugar fue hallado el cuerpo que hace minutos , por un tatuaje, fue reconocido como de quien en vida fuera Facundo Gerardo Romero.

En el lugar trabajó la Fiscalía de turno, el juez de garantías, personal policial y el Gabinete de Criminalística. Además estuvo presente el defensor oficial de un hombre que se encuentra detenido.

El cuerpo fue examinado por la médica forense, quien llevará a cabo la autopsia este lunes. Este estudio científico brindará precisiones relacionadas con la causas de muerte y data de la misma.



Facundo era buscado por la justicia

Este sábado el ministerio Público difundió un comunicado que decía:

Buscamos a Facundo Gerardo Romero de 32 años

La fiscalía de turno de la ciudad de Viedma activó el protocolo de búsqueda para dar con Facundo Gerardo Romero, de 32 años. Se dispuso la realización de diversas diligencias a fines de dar con su paradero.

Una mujer de su entorno cercano realizó la denuncia luego de que se retirara de su domicilio en calle 19 el día 7 de agosto a las 21:50.

Características físicas: es de contextura física delgada de 67 kg, de 1,70 m de altura, tez blanca, cabello lacio corto castaño oscuro, ojos color marrones oscuro, cicatriz en sector apéndice por intervención quirúrgica, tatuajes varios en los brazos.

Al momento de ausentarse vestía pulóver color violeta con dibujo chico de un oso blanco, remera térmica mangas largas color negro, remera margas cortas color celeste, pantalón de buzo color negro, zapatillas deportivas color negro sin marca, llevaba riñonera y transitaba a bordo de bicicleta rodado 29 marca OLMOS letras blancas.

Cualquier información comunicarse con el 911 RN Emergencias, dirigirse a la comisaría más cercana, o al teléfono de la fiscalía en turno de Viedma (02920) 15616598.