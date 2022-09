Encapuchados usurparon la última propiedad incendiada de Los Radales en Villa Mascardi

Frutos comentó que ya tenían un puesto en la montaña en Los Radales, según advirtió en un recorrido con Gendarmería. “Muy preocupados porque no podemos… el ministro (Aníbal) Fernández que dice no querer provocarlos, me pregunto cómo actuaría si las usurpaciones, incendios o asaltos fueran en El Calafate, si actuaría de la misma manera o no”, planteó y agregó que la Constitución Nacional dice que “la Nación no admite prerrogativas de sangre” por lo que se cuestiona “por qué hay que tratarlos distinto a cualquier delincuente”.

Manifestó que seguirán insistiendo por el lado de la Justicia y “esto va a tener que terminar como tiene que terminar, acá hay que hacer el desalojo, la gobernadora se viene haciendo la distraída, pasándole toda la responsabilidad al gobierno nacional, hay resoluciones, la justicia ya le ordenó”. Lamentó que se confunden los roles, y enfatizó que hay división de poderes, por lo que la justicia le instó al desalojo del predio del obispado de San Isidro.

Insistió en que se trata de un disparate total y “el gobierno nacional los sigue amparando y considerando pueblos indígenas ancestrales cuando en realidad no tienen la menor idea de quiénes están hablando”.

La confirmación de la toma del predio de Los Radales se dio horas después del ataque incendiario a un puesto móvil que había dejado la Gendarmería Nacional en ese lugar. Durante ese ataque hubo disparos de armas de fuego contra el puesto y posteriormente los encapuchados avanzaron sobre lo que quedaba de una estructura incendiada a finales de julio.

FUENTE: Bariloche 2000