En Viedma un hombre ingresó a una vivienda y huyó en moto pero la policía lo detuvo

En la madrugada del sábado, personal de la Comisaría 1° de Viedma aprehendió a un hombre que, tras ingresar a un domicilio de calle Sarmiento, se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.


El cuidador de la vivienda constató una ventana forzada y observó a un sujeto escapar en una moto. Minutos después, personal de RN Emergencias 911 alertó sobre una persona en actitud sospechosa trasladando una motocicleta en inmediaciones de las calles Jorge Newbery e Hildemann.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron la motocicleta apoyada sobre un portón en calle Laprida, entre Maestra Faguada de Castello y Maestro Casares. Al intentar verificar el sector, escucharon ruidos en el patio de una vivienda cercana y observaron a un masculino que, al notar la presencia policial, intentó huir trepando rejas y desplazándose por los techos de casas linderas.

De inmediato se montó un operativo cerrojo, logrando la aprehensión del sujeto en una vivienda de calle M. Faguada de Castello.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre quedó aprehendido por el delito de Violación de Domicilio, y se procedió al secuestro de la motocicleta vinculada al hecho.






