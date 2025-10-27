En un vuelo sanitario trasladaron a Viedma la mujer accidentada en México

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En un operativo de repatriación gestionado por el Gobierno de Río Negro, Karina Rott, vecina de Las Grutas, arribó al Hospital “Artémides Zatti” de Viedma para continuar su tratamiento y recuperación en su provincia, acompañada por su familia.

La paciente, que sufrió graves fracturas tras una caída desde un tercer piso en Tulum, México, fue trasladada al país en un vuelo sanitario dispuesto por gestiones directas del Gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de garantizar su regreso en condiciones seguras y con atención médica permanente.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó “el profesionalismo del equipo de salud y la coordinación interjurisdiccional que permitieron culminar una operación de alta complejidad priorizando siempre la vida y el bienestar de la paciente”.

También resaltó “la labor conjunta entre el personal del avión sanitario y el equipo del Hospital Zatti, que aseguró su arribo en condiciones óptimas para la continuidad del tratamiento”.

El traslado incluyó un protocolo especial de inmovilización y monitoreo constante, dadas las lesiones en la columna y otras fracturas. Tras arribar al país, la paciente fue derivada por vía terrestre a Viedma, donde ya se encuentra internada en el área de cuidados progresivos.

A partir de ahora, la familia podrá acompañar de cerca el proceso de recuperación. El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la salud y la vida de las y los rionegrinos, brindando respuestas concretas y presencia del Estado en los momentos más difíciles.