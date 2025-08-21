En un supermercado de Viedma fue detenido un hombre por ocasionar disturbios
Durante la tarde de este miércoles, personal policial de la Comisaría 1° de Viedma debió intervenir en un supermercado tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un individuo alterado dentro del local.
Según el reporte, el sujeto —que se encontraba ofreciendo bolsas de residuos— habría comenzado a agredir verbalmente a clientes y empleados del establecimiento, generando una situación de tensión.
Al arribar al lugar, los efectivos policiales identificaron al individuo, quien presentaba signos de alteración y se mostraba agresivo.
Ante la orden de retirarse del sitio, el hombre no hizo caso e intentó abalanzarse contra los agentes, lo que obligó a una rápida intervención, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas presentes.
El individuo fue trasladado en calidad de aprehendido a la dependencia policial, donde tomó intervención el fiscal de turno que dispuso la averiguación y recepción de antecedentes.
Debe estar conectado para enviar un comentario.