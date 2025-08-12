En septiembre se licita la obra de asfalto para el acceso de San Javier

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El 4 de septiembre, el Gobierno de Río Negro abrirá las ofertas para ejecutar la pavimentación del acceso a San Javier desde la Ruta Nacional 3, una obra estratégica financiada con recursos del Bono VMOS, gestionado por el Gobierno de Rio Negro a partir del acuerdo con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Se estipula un presupuesto oficial de $2.024.695.430 para la ejecución de la obra, con un plazo de 9 meses para su desarrollo. Para la comuna de San Javier, esta obra es histórica y cambiará la vida diaria de la comunidad, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la seguridad y facilitando el traslado de la producción local.

“Con esta obra cumplimos lo que prometimos a las familias de San Javier: que los recursos que genera nuestra tierra vuelvan en obras concretas para la gente. Defendemos Río Negro transformando el desarrollo energético en mejores caminos, más seguridad y más oportunidades para cada localidad”, dijo el Gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó la relevancia de la obra.

Las tareas contemplan 2,2 kilómetros de asfalto nuevo que mejorarán la seguridad vial, protegerán los vehículos y facilitarán la circulación diaria de quienes viven, trabajan y producen en la localidad.

En este sentido, esta obra forma parte del Plan de Obras Viales 2023-2027, licitadas y supervisadas por la Dirección de Vialidad Rionegrina, con inversión en infraestructura estratégica para impulsar la producción y mejorar la conectividad, con recursos surgidos.

Para consultas y solicitud de pliegos, las empresas interesadas deberán remitirse a la Dirección de Vialidad Rionegrina, ubicada en calle Winter 70 de Viedma o contactarse al teléfono (2920) 422512 internos 104/125.