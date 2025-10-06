En septiembre la provincia recibió $2.595 millones menos que el mes anterior de coparticipación

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Provincia de Río Negro sufrió en septiembre una caída del 10,6% en las transferencias automáticas recibidas de la Nación, en línea con la baja generalizada que afectó a todas las jurisdicciones del país.

Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, las transferencias automáticas a todas las jurisdicciones sufrieron en septiembre una baja interanual real del 10,3%, y una caída del 2,8% respecto al mes inmediato anterior.

De esta manera, la merma interanual del 10,6% sufrida por Río Negro se ubicó incluso por encima de la caída promedio que afectó a todas las provincias en su conjunto.

Los recursos tributarios coparticipados a Río Negro durante septiembre totalizaron $103.258 millones, incluso por debajo de los $105.853 millones recibidos en agosto. Es decir, en septiembre, la provincia recibió $2.595 millones menos que el mes anterior en este concepto.

La sensible baja de los recursos coparticipables estuvo principalmente vinculado al freno de la actividad económica, que impactó en la recaudación federal de impuestos.

El dato de coparticipación nacional de septiembre fue especialmente negativo, a tal punto que los recursos recibidos por Río Negro se ubicaron solo un 8% por sobre los de enero de este año. En ese mismo periodo la inflación acumulada superó el 19,5% y el incremento en los salarios públicos provinciales fue del 20,2% en ese lapso.

La coparticipación federal de impuestos constituye la principal fuente de recursos corrientes de la provincia, representando un 60% del total, por lo que una caída tan marcada y sostenida en el tiempo afecta significativamente a las finanzas provinciales.

Otra fuente de recursos, que representa el 30% de los ingresos corrientes totales, son los impuestos provinciales, que reflejaron también en septiembre la caída de actividad económica nacional, aunque con una baja menor a la federal.

La recaudación provincial de Ingresos Brutos de Septiembre registró una merma de poco más del 1% respecto a agosto, que había sido el mes de mayor recaudación hasta el momento, y se ubicó un 55% por sobre septiembre del 2024.

El nivel de la recaudación fiscal propia atenúa en cierto grado el impacto en las finanzas provinciales producida por la caída real y sostenida de los recursos nacionales en este año.

Modificaciones normativas aprobadas por la Legislatura, y la incipiente mayor actividad generada en torno al sector hidrocarburífero, la ejecución del oleoducto VMOS, los movimientos mineros y la continuidad de la obra pública con recursos propios, hacen que la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos en Rio Negro muestren indicadores positivos comparados con los principales tributos nacionales ligados a la actividad económica.