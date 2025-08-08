En Rio Negro se formalizó la alianza Fuerza Patria, «la unidad para frenar el ajuste de Milei»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Con la presencia de representantes de partidos políticos, agrupaciones sociales y dirigentes de toda la provincia, quedó constituida la alianza Fuerza Patria, un frente electoral que competirá en octubre para enfrentar “las políticas de ajuste, entrega y represión del gobierno nacional de Javier Milei y la complicidad silenciosa del gobierno provincial de Río Negro”.

La coalición reúne al Partido Justicialista, PARTE, Nuevo Encuentro, Kolina, Frente Grande, Patria Grande, Partido Socialista, Comunidad Organizada, Frente Renovador y otras agrupaciones del campo nacional, popular y democrático. El presidente del PJ, Sergio Hernández, valoró la construcción colectiva y el consenso alcanzado para representar a quienes son víctimas del modelo de exclusión que encabeza Milei y que en Río Negro cuenta con aliados que “levantan la mano en el Congreso mientras el pueblo sufre”.

“El nacimiento de Fuerza Patria expresa una voluntad común: ponerle freno a la quita de derechos, al abandono del Estado y a la represión de la protesta social”, afirmó.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, agregó: “No podemos mirar para otro lado mientras Milei arrasa con la universidad pública, borra derechos laborales y reprime a quienes piden un plato de comida. Mucho menos podemos tolerar que el oficialismo provincial le haga de escudo, callando y pactando mientras la gente no llega a fin de mes. Este espacio no se arma para la foto: es la trinchera de quienes resisten y defienden a los que más sufren”.

Por su parte, el presidente del bloque PJ Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, sostuvo: “Fuerza Patria es fruto del trabajo político sostenido entre espacios diversos que comparten una convicción: no ser espectadores pasivos mientras se destruye el país. Venimos a dar pelea con un proyecto claro y los pies en la realidad de nuestra gente”.

Desde el nuevo frente también cuestionaron al gobierno provincial: “Mientras Milei recorta fondos, suspende obras, ajusta a las provincias y veta leyes, el oficialismo de Río Negro guarda silencio y acuerda con quienes llevan al país a un abismo social y económico”.

Los dirigentes de las distintas fuerzas destacaron la labor de los apoderados de cada partido que llevaron adelante la tarea formal para la presentación.

Las listas y propuestas definitivas se conocerán en los próximos días, y se dará inicio a una campaña centrada en la defensa de derechos sociales, el federalismo, la soberanía y la recuperación de un Estado presente.

Integran Fuerza Patria:

Partidos: Partido Justicialista; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Grande; Partido Kolina; Partido Socialista; Partido Frente Renovador.

Agrupaciones adherentes: Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Partido Comunista; Unidad Popular; Partido del Trabajo y del Pueblo; Patria Grande; Incluyendo Bariloche; Partido Solidario; Pasión por Roca; Alternativa Bariloche; Tres Banderas; Unidad por Jacobacci.