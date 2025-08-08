Lo Principal

En Rio Negro se formalizó la alianza Fuerza Patria, «la unidad para frenar el ajuste de Milei»

Con la presencia de representantes de partidos políticos, agrupaciones sociales y dirigentes de toda la provincia, quedó constituida la alianza Fuerza Patria, un frente electoral que competirá en octubre para enfrentar “las políticas de ajuste, entrega y represión del gobierno nacional de Javier Milei y la complicidad silenciosa del gobierno provincial de Río Negro”.

La coalición reúne al Partido Justicialista, PARTE, Nuevo Encuentro, Kolina, Frente Grande, Patria Grande, Partido Socialista, Comunidad Organizada, Frente Renovador y otras agrupaciones del campo nacional, popular y democrático. El presidente del PJ, Sergio Hernández, valoró la construcción colectiva y el consenso alcanzado para representar a quienes son víctimas del modelo de exclusión que encabeza Milei y que en Río Negro cuenta con aliados que “levantan la mano en el Congreso mientras el pueblo sufre”.

“El nacimiento de Fuerza Patria expresa una voluntad común: ponerle freno a la quita de derechos, al abandono del Estado y a la represión de la protesta social”, afirmó.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, agregó: “No podemos mirar para otro lado mientras Milei arrasa con la universidad pública, borra derechos laborales y reprime a quienes piden un plato de comida. Mucho menos podemos tolerar que el oficialismo provincial le haga de escudo, callando y pactando mientras la gente no llega a fin de mes. Este espacio no se arma para la foto: es la trinchera de quienes resisten y defienden a los que más sufren”.

Por su parte, el presidente del bloque PJ Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, sostuvo: “Fuerza Patria es fruto del trabajo político sostenido entre espacios diversos que comparten una convicción: no ser espectadores pasivos mientras se destruye el país. Venimos a dar pelea con un proyecto claro y los pies en la realidad de nuestra gente”.

Desde el nuevo frente también cuestionaron al gobierno provincial: “Mientras Milei recorta fondos, suspende obras, ajusta a las provincias y veta leyes, el oficialismo de Río Negro guarda silencio y acuerda con quienes llevan al país a un abismo social y económico”.

Los dirigentes de las distintas fuerzas destacaron la labor de los apoderados de cada partido que llevaron adelante la tarea formal para la presentación.
Las listas y propuestas definitivas se conocerán en los próximos días, y se dará inicio a una campaña centrada en la defensa de derechos sociales, el federalismo, la soberanía y la recuperación de un Estado presente.

Integran Fuerza Patria:
Partidos: Partido Justicialista; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Grande; Partido Kolina; Partido Socialista; Partido Frente Renovador.

Agrupaciones adherentes: Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Partido Comunista; Unidad Popular; Partido del Trabajo y del Pueblo; Patria Grande; Incluyendo Bariloche; Partido Solidario; Pasión por Roca; Alternativa Bariloche; Tres Banderas; Unidad por Jacobacci.







