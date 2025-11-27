En Río Negro refuerzan el servicio de RTO para mejorar la seguridad vial, manifestó el Gobierno
La Secretaría de Transporte de Río Negro, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, destacó la importancia de cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTO) como medida fundamental para garantizar la seguridad vial y el cuidado de los ciudadanos en las rutas y ciudades rionegrinas.
Actualmente, la provincia cuenta con ocho plantas habilitadas oficialmente para realizar la RTO, distribuidas estratégicamente en el territorio para asegurar una cobertura eficiente y accesible para toda la comunidad. Estos centros autorizados son los únicos facultados para expedir certificados válidos, que permiten verificar el correcto estado mecánico de los vehículos y prevenir fallas que puedan derivar en siniestros.
Desde la Secretaría de Transporte se recordó que la RTO es obligatoria para todos los vehículos particulares, comerciales y de transporte, y que su vigencia varía de acuerdo al tipo de vehículo y antigüedad, por lo que se recomienda revisar los plazos de vencimiento para evitar circular con documentación fuera de término.
El Secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, señaló que el cumplimiento de la revisión “es un compromiso individual y colectivo que contribuye a disminuir riesgos, mejorar la seguridad vial y garantizar traslados más seguros para todos”.
Además, se recuerda a los conductores la importancia de programar la revisión con anticipación, especialmente en los períodos de mayor demanda estacional, y acudir únicamente a las plantas oficiales habilitadas por la Provincia.
Con este servicio, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad vial, promoviendo un parque automotor en condiciones óptimas y cuidando la vida de quienes transitan diariamente por rutas y calles rionegrinas.
Plantas Verificadores en Río Negro:
Viedma
Haiti 363
Tel: (2920) 420245
Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 15.
Prestador: ITV SRL
Cipolletti
RN 22 – KM 1214 calle Los Pioneros N° 239
Tel: (299) 5870328
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 17.
Prestador: ITV SRL
Bariloche
Esandi y Garibaldi – Próximamente Predio Tren Patagónico SA
Tel. WhatsApp (2944) 823215
Mail: itvsrlbariloche@gmail.com
Prestador: ITV SRL
General Roca
Día del Bancario 1374 (E/Santa Cruz y Misiones).
Tel: (299) 4361000
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17. Sábados de 8 a 13.
Prestador: Técnica Sur
Villa Regina
San Lorenzo 536
Tel: (299) 4361000
Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 13.
Prestador: Técnica Sur
San Antonio Oeste
Ruta 3 y 251
Tel: (2934) 465959
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 14.
Prestador: RTO Oeste S.A.
Choele Choel
Ruta 22 KM 998
Tel: (2984) 150483
Días y horarios: lunes a viernes de 7 a 15.
Prestador: RTO Oeste S.A.
Río Colorado
Carlos Salvarezza 1042
Tel: (2920) 533780
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 14.
Prestador: RTO Oeste S.A.
