“En Río Negro no están dadas las condiciones para el regreso a clases”

Durante estos más de seis meses de pandemia, los docentes sostuvimos la escuela pública, incluso con nuestros propios recursos. Igual que las familias. Luego de tanto esfuerzo, no se puede permitir que nos expongan, para satisfacer las necesidades del gobierno de hacer buena letra con Nación ni con el empresariado que no invierte un solo peso en salud ni en educación pública.

Entendemos el trasfondo político complejo, pero es evidente que las condiciones sanitarias y epidemiológicas no están dadas. Por otro lado le recordamos al Ministerio de Educación y Derechos Humanos que tampoco están garantizadas las condiciones de infraestructura, distanciamiento y provisión de insumos de limpieza e higiene, incluso no hay suficiente personal de apoyo. No aceptamos más improvisaciones. La provincia se encuentra en extrema situación crítica en cuanto a las cuestiones sanitarias: no hay camas con respiradores, no hay lugar en ningún centro de salud de la provincia, no hay suficientes trabajadores de la salud, están o agotados o enfermos. Nos preguntamos qué pasaría si surgieran nuevos contagios en una escuela, está preparado el sistema de salud para atender a estudiantes, docentes y familias? La respuesta habla por sí misma.

Sra. Gobernadora, Sra. Ministra, estamos posicionadxs en el ranking nacional, pero esta vez como una de las provincias en situación de colapso sanitario. En este sentido consideramos que el gobierno nacional con la emisión de la Resolución N° 370/20 del CFE asume una actitud irresponsable, avalando la apertura de las escuelas. En la última semana en Río Negro hubo más de 600 nuevos casos activos; no han podido implementar políticas públicas de salud adecuadas para controlar la propagación del virus, no pretendan tapar el sol con las manos y hacer “como si” esta nueva definición fuera la solución, sólo nos complicarían aún más. El posicionamiento de UnTER ha sido siempre claro; desde un principio hemos sostenido la importancia de trabajar en forma conjunta el protocolo de regreso a clases presenciales, con el objetivo de dar garantías reales al momento en que estén dadas las condiciones sanitarias.

Venimos desde hace muchos meses advirtiéndole al Ministerio de Educación y Derechos Humanos que busque estrategias y dispositivos para la terminalidad de los ciclos y para los estudiantes que han visto interrumpido su proceso de enseñanza y aprendizaje porque no han tenido acceso a la conectividad. Claramente volver en este contexto y en estas condiciones a las aulas, poniendo en riesgo a toda la población, no es la salida.

Basta de decisiones políticas que atenten contra la población, exigimos que busquen alternativas que garanticen el derecho social a la educación en igualdad de oportunidades, pero cuidando la salud y la vida de los rionegrinos.