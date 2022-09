“En Río Negro, el 11 de septiembre se lucha por la dignidad docente”

El gobierno provincial no ha mostrado ninguna estrategia más que la soberbia y el castigo hacia la docencia. Hace gala de su incapacidad de dar respuestas efectivas, para ello recurrió al Ministerio de Trabajo que, obsecuentemente, decretó la conciliación obligatoria. En este contexto, el martes 6 el Ministerio de Educación y Derechos Humanos no realizó ninguna propuesta salarial a la UnTER, no contempló los requerimientos del sindicato y no accedió a abonar el aumento de agosto. Como si fuera poco, arbitrariamente impuso que la paritaria pase a cuarto intermedio para el martes 13, pese a la negativa de la representación sindical que se retiró del encuentro.

A pesar y más allá de la conciliación obligatoria la UnTER de pie, sigue la lucha en defensa de nuestros derechos salariales, laborales y de la educación pública. Hoy 11 de septiembre, se sumó una docente más al ayuno por tiempo indeterminado, la compañera Viviana Orellano de seccional Villa Regina y Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura del Consejo Directivo Central.

Las marchas regionales, provinciales, los paros y la carpa, el ayuno, todas las acciones de protesta son la manifestación clara de la voluntad y de la convicción de los maestros de Río Negro, que quieren trabajar en escuelas seguras, en óptimas condiciones, enseñando y aprendiendo junto a sus estudiantes que interpelan en las aulas porque la economía también atraviesa el proceso pedagógico y es ahí cuando la tarea docente en la escuela toma un carácter social y político con sentido critico.

El salario no alcanza para terminar el mes, y a muchas de las familias de nuestros estudiantes tampoco. El conjunto de la docencia tiene muy claro que con su tarea cotidiana construye ciudadanía, lo que implica tanto el respeto por las leyes como el derecho a la protesta. Por ello, se aceptó la conciliación obligatoria pero no se resigna a continuar la lucha y lo hace de la misma manera que cuando trabaja en el aula, poniendo el cuerpo, las convicciones y el compromiso al servicio de las causas justas.

El gobierno provincial tiene la obligación de hacer una propuesta salarial, se lo exigen trabajadores que no son responsables de las definiciones de ajuste que adoptan los gobiernos, ni de las deudas que toman, ni de las crisis económicas que generan, ni de la inflación que impulsan formadores de precios y que no pueden controlar. La Gobernadora Arabela Carreras y el Ministro de Educación Pablo Nuñez, son responsables por la dilatación en el tiempo de este conflicto y los máximos responsables del riesgo en la salud de cada maestra y de cada maestro que ayuna.