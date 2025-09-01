En Rio Negro ATE denuncia que en PAMI existen coimas y sobreprecios en oftalmología

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El sindicato exige que sean investigados los hechos de corrupción y que las autoridades provinciales de la obra social brinden explicaciones respecto a más del 30% de sobrefacturación que ha sido revelado.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la existencia de sobreprecios y coimas en la adquisición que PAMI hace de lentes intraoculares para la operación de cataratas y el empleo discrecional de profesionales militantes de La Libertad Avanza.

Desde hace semanas referentes políticos libertarios de Río Negro hacen proselitismo a través de Campaña Visión, en la que vinculan su imagen a una política pública oftalmológica y de material óptico para afiliados. Además del aprovechamiento de los recursos del Estado para beneficio propio, ATE pudo comprobar el pago de sobreprecios.

La licitación pública 12/25 de PAMI adjudicó a las empresas Implantec, MSZ, Cetro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad la compra de lentes intraoculares por un total de $80.730.354.421. El sindicato sostiene que se tratan de valores que superan en un 32% los importes habituales del mercado.

Además llueven las críticas de las ópticas rionegrinas que denuncian recibir innumerables quejas de jubilados por anteojos mal confeccionados, por las que realizarían una denuncia ante la Cámara Argentina de Ópticas (CADEO).

En este sentido ATE reveló que los profesionales asignados a la campaña son militantes de La Libertad Avanza, lo que despierta sospechas sobe posibles irregularidades en su contratación. El sindicato constató que estos profesionales triplicaron sus facturaciones a PAMI, que en julio fue de $30.000.000.

La situación se agrava a partir de la confirmación de contratos de PAMI también con la Droguería Suizo Argentina, involucrada en casos de corrupción con la ANDIS. Para el sindicato esos contratos también tienen que ser investigados por ser, posiblemente, sólo la punta del iceberg.

“No es casual que desde que asumiera este gobierno en la gestión de PAMI se eliminen todos los controles y auditorías. Son evidentes los sobreprecios y el pago de retornos en la provincia. PAMI está pagando muy por encima de los valores de mercado”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “No solo hay una utilización política y partidaria en este momento en la obra social estatal, sino también que resulta inexplicable es la contratación de profesionales militantes libertarios”, agregó.