En Patagones recuperan un auto robado en el Gran Buenos Aires y hay un detenido

sábado 16 de agosto de 2025

Personal de la DDI Patagones con colaboración del GTO Patagones, secuestraron una auto Chevrolet Corsa Classic, en un domicilio de la calle Francisco de León al 100, donse fue detenido un hombre. En el procedimiento tomó intervención la Ayudantía Fiscal Patagones, Unidad Descentralizada de la UFIJ N° 9, disponiendo las actuaciones necesarias y dando libertad

