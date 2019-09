En noviembre se realizará el juicio del joven que murió electrocutado en San Antonio Oeste

El 31 de octubre próximo comenzará el debate oral y público contra un funcionario municipal, acusado de no haber ordenado la inspección a las instalaciones deportivas en donde una fuga de electricidad provocó la muerte del adolescente Nico Gutierre en febrero de 2018.

El Fiscal Juan Pedro Peralta, titular de la Unidad Fiscal Temática de delitos contra la administración pública, será quien encabece a la acusación pública.

Este caso tuvo el martes 10 una nueva instancia procesal, cuando el defensor del ex Director de inspección municipal de San Antonio Oeste, requirió en una audiencia su sobreseimiento aduciendo que el delito de incumpliento de los deberes de funcionario público que le imputan al hombre prevé el pago de una multa para arribar a la extinción de la acción penal y requerir el sobreseimiento.

Peralta se opuso a tal solicitud señalando que, aunque el imputado había pagado los 12.500 pesos de multa, el delito prevé no sólo dicha erogación monetaria sino además la inhabilitación para ocupar cargos públicos, considerando así que el artículo argumentado por la defensa no se aplica en este tipo de casos.

“Valoro el esfuerzo realizado para intentar darle fin a esta causa penal, pero este mecanismo no es procedente porque estamos en este caso ante una condena que implica otro tipo de pena además de la multa”.

“Si bien el hombre no sólo pagó, sino que además voluntariamente dejó de cumplir funciones en la administración pública, esto no puede reemplazar la inhabilitación que se disponga en tanto sea encontrado culpable luego de un debate oral y público. Entendemos en este caso que la realización del mismo es lo que la familia del joven necesita y pretende no sólo contra este imputado, sino contra aquellos dos acusados de homicidio simple”, finalizó el Fiscal.

De esta forma, la próxima instancia judicial que tenga el caso será el inicio del debate que se constituirá de tres audiencias en las que una decena de testigos comparecerán buscando probar la teoría del caso de cada una de las partes.

En tanto, el debate oral y público que se sustanciará contra quienes se desempeñaban como consecionario de la cancha y presidente del Club, comenzará el 26 de noviembre.