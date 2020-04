“En ningún momento me ha llamado nadie del municipio para ver de qué manera podríamos encarar esta situación”

El comerciante escribió en sus redes sociales, loque le pasa y la situación real que vive el sector comercial de la ciudad de Viedma, una localidad, “netamente estatal, y por eso hay una tensa calma”, pero que abandona desde el gobierno municipal y provincial al comercio y las Pymes.

El texto en la redes sociales fue el siguiente:

“Soy Alex Richmond, la mayoría en la comarca y al rededores me conoce, (de la noche seguramente aunque me dedico a otras cosas tbm je)… tengo 32 años… desde los 15 años que laburo en esta ciudad… construí, generé, gaste, invertí, creé puestos de laburo, principalmente acá en esta ciudad que amo… incursione en diferentes negocios, de todos aprendí y me llevo algo!.

Durante mucho tiempo fui foco de incansables batallas con el municipio de esta ciudad, con funcionarios y concejales, los mismos fueron clientes de los negocios ya mencionados y hasta amigos personales.

Muchos hoy ni saludan.

He sufrido innumerables inspecciones intencionadas, clausuras y demás… en el momento de pedir y ser los primeros siempre estaba para ayudar sin cobrar nada nunca jamás, de hecho, cree una radio, FM EL RAYO 95.9mhz la cual me enorgullece decir que hasta el día de la fecha jamás tuvo y tiene pauta del estado! JAMAS

Este estado siempre siempre demandó y muchas veces estuve, a las pruebas me remito… hice locuras x el amor a mi ciudad, como el parador denominado SUDESTADA… con una inversión millonaria, en un NO negocio pero si para dejar algo, el cual muchas veces, por no decir todas, me pusieron trabas en el camino, increíble no?

Cree una productora que realizó diferentes eventos y laburos semi permanentes en diferentes puntos de la provincia, el último en la cuarta bajada de las grutas!.ç

Infinitos locales nocturnos, soy de los pocos que quedan (o quedaban) en la noche de manera ininterrumpida junto a Omar.

Además, Generamos con mi socio algo nuevo en el cóndor llamado 365, nuevo porque? Porque se le brinda al habitante genuino una franja horaria de atención que jamás tuvo el cóndor! y hoy hasta delivery…

Porque queremos ser algo más que un comercio y dejar algo en la gente!!! Que nos recuerden…

Estoy cansado, estresado de muchas cosas, pero de todas maneras sé que voy a salir, a reinventarme y crear cosas nuevas, siempre lo hice, hoy ponemos pausa, y aunque mi rubro principal esté en peligro grave de extinción, seguiré aferrado a mis sueños esos que hace feliz a la gente, que es bailar, juntarse con amigos, reir…

En ningún momento me ha llamado nadie (del municipio) para ver de qué manera podríamos encarar esta situación, (todo se hace mediante cámara de comercio, y fehgra) y el paliativo de delivery (buena idea) para nuestro rubro no nos alcanza ni para pagar una boleta de luz! sé que soy nadie para los funcionarios de turno… pero a veces fui necesario no? me llamaron colegas del rubro gastronómico hasta llorando, tienen más edad que yo y no saben para donde disparar… nos abrazamos virtualmente y nos ayudamos a tomar decisiones difíciles…

Viedma es una ciudad netamente estatal, por eso hay una tensa calma…

Con aires de ciudad pero con alma de pueblo…

Estoy tranquilo pero cansado…

Me niego y No quiero aplicar “el que no llora, no mama”

Me voy a levantar como muchos de nosotros

Abrazo (virtual) gigante