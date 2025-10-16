En la previa al Día de la Madre la calle Buenos Aires será peatonal

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma realizará de nuevo un Paseo Peatonal de Compras sobre la calle Buenos Aires, este sábado 18 de octubre de 9 a 20.30, en la previa al Día de la Madre.

La propuesta se desarrollará en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Mitre.

El evento, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, tiene como objetivo seguir fomentando el comercio local y ofrecer a la comunidad un espacio diferente para recorrer y aprovechar descuentos.

«Esta iniciativa se ha consolidado como una actividad regular y muy bien recibida por la comunidad», dijo al respecto el titular del área Marco Magnanelli.

Recordó que en el mes de septiembre, se llevaron a cabo dos exitosas ediciones del Paseo Peatonal (los sábados 13 y 27), que contaron con una gran afluencia de público, un significativo movimiento de ventas y un ambiente de encuentro familiar.

Al igual que en las ocasiones anteriores, los comercios de la calle Buenos Aires y de las inmediaciones exhibirán sus productos en la vereda, ofreciendo promociones especiales y se sumarán diversas actividades temáticas, música y propuestas culturales para toda la familia.