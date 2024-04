En época de neblina piden a los automovilistas tener precauciones

En esta época del año, aumentan las posibilidades de que se produzca niebla, lo cual puede ser bastante peligroso para los conductores si no se tiene cuidado. Los bancos de neblinas, se consideran una de las condiciones climáticas más complicadas, que en los tramos de calles o rutas puede reducir a la mitad o incluso la totalidad de la visibilidad de cualquier conductor.

Este factor climático suele sorprender a los conductores generando la perdida de la visibilidad y la disminución notable del agarre de los neumáticos a la calzada, por lo que es indispensable tener la precaución a la hora de manejar y tener los sentidos alertas a fin de evitar accidentes de tránsito.

Consejos para estar protegido cuando se conduce con neblina

· Es fundamental reducir su velocidad al entrar a un banco de niebla.

· Mantén una distancia de seguridad con el coche que te precede.

· Utilizar sólo las luces bajas.

· Usar luces anti-niebla delanteras y traseras, en caso de que el auto las posea.

· Si no podes ver, apaga la machar y estaciona a un costado de la ruta o calle.

· Se debe evitar frenar bruscamente, principalmente se debe evitar detener el vehículo en medio de la vía.

· Evitar pasar a otro vehículo ya que existe el riesgo de no poder ver lo que venga en sentido contrario

· Cuando la niebla sea muy densa, tomar como referencia las marcas viales de la derecha de la vía.

· Prestar atención a los motociclistas, ciclistas y a peatones por ser menos visibles con niebla.

· Tomar en cuenta que la superficie por donde nosotros estamos circulando no se encuentre mojada.