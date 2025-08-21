En el Tribunal de Cuentas continúa Suarez y se suma Ortiz para cubrir la vacante

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la designación del doctor Julio Ortiz como nuevo vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro; y redesignó al contador Maximiliano Suárez para que, junto a Natalia Falugi, integren el cuerpo por seis años más.

Ambas resoluciones se aprobaron por mayoría, con 35 votos positivos y 9 negativos. Durante el debate, el legislador Facundo López (JSRN) defendió las propuestas del Poder Ejecutivo. Sobre el contador Suárez, remarcó su tarea al frente del organismo. Mencionó sus “pergaminos en cuanto a su tarea y a su profesionalismo en la actividad privada y en la actividad pública”, resaltados previamente en su designación hace aproximadamente cinco o seis años.

“Para los rionegrinos, la continuidad de Suárez se asocia con un trabajo que cumple la “manda constitucional” de “manera amena, con respeto, pero trabajando en equipo”, señaló.

Respecto a Ortiz, destacó que “viene a aportar mucho desde lo técnico”, avalado por sus 25 años en la Fiscalía de Estado y una década adicional en el IPPV, Salud Pública y Obras Públicas. Además de su perfil profesional, se enfatizó su “calidad humana”, su “búsqueda de los consensos” y su fomento del “trabajo grupal”.

El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de la provincia que fiscaliza cómo se utilizan los fondos públicos en el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, empresas estatales, sociedades con participación estatal y beneficiarios de aportes provinciales.

Además previene e investiga presuntas irregularidades, y puede promover juicios de cuentas o de responsabilidad contra funcionarios (aún después de dejar el cargo).