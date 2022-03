“En el Gobierno no se advierte interés en bajar la inflación”

“La suba de precios constante se transforma en un ajuste brutal sobre asalariados y jubilados. Al Gobierno le sirve esta inflación. Es lo único que explica que las medidas para frenar la suba de precios, hasta ahora hayan sido todas simbólicas”, señaló el referente. El último informe del Indec mostró una alta evolución de precios, que llegó a 4,7%, pero que en el caso de los alimentos y bebidas alcanzó el 7,5%.

Se trata de la mayor suba de precios en los últimos 12 meses, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 52,3%, siendo el nivel más alto desde que comenzó la pandemia de coronavirus. “Los controles de precios no se sostienen a largo plazo. No le hacen ni cosquillas a los empresarios formadores. No sirven y es una demostración de que no hay interés en bajar la inflación”, evaluó el adjunto de ATE.

A través de la Secretaría de Comercio, el Ejecutivo prepara un nuevo acuerdo con el sector empresario para controlar la inflación. En esta línea, Aguiar indicó que “se debe poner el foco en las sanciones y penalizaciones para quienes aumentan inmoralmente los precios”, pero que también “tienen que alcanzar al sector agropecuario que se guarda la producción generando desabastecimiento”.

Como consecuencia de la inflación, la canasta básica actualmente está valuada en $83.807 para que una familia tipo no caiga bajo la línea de pobreza. Precisamente, este miércoles se dio a conocer que el 37,3% de los argentinos son pobres y 8,2% se encuentra en situación de indigencia.