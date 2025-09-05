Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Desde UPCN Río Negro, «queremos compartir con toda la comunidad datos concretos y contundentes que evidencian el grave deterioro salarial que venimos sufriendo las y los trabajadores estatales desde 2018 hasta la actualidad».

LOS TRABAJADORES: ¿SOMOS LA VARIABLE DE AJUSTE?,es lo que se pregunta Juan Carlos Scalesi secretario General del gremio de UPCN en Rio Negro.

En un comunicado de prensa, el gremialista difunde, la perdida salarial que tienen los trabajadores estatales desde el 1018 a la fecha.

¿Cómo evolucionó nuestro salario?

• En 2018, el básico remunerativo representaba el 33% del salario total.

• En 2025, ese porcentaje cayó al 8,8%.

Una caída de más del 24% en el componente más importante y transparente del salario: el básico. Esta pérdida no es accidental, sino el resultado de la incorporación sistemática de sumas no remunerativas, es decir, en negro.

¿Qué pasó con la escala salarial y la carrera administrativa?

• En 2018, la diferencia salarial entre un trabajador de Categoría 1 y Categoría 18 era del 57%.

• En 2025, esa diferencia se redujo al 20%.

Hoy, un trabajador de Categoría 18 cobra apenas un 20% más que uno de Categoría 1. La jerarquía salarial ha sido prácticamente eliminada, afectando directamente la motivación, el reconocimiento y el desarrollo de carrera en la administración pública.

¿Qué podemos comprar con nuestros salarios?

• En 2018: Con una Categoría 1 se accedía a 1,5 canastas básicas. Con una Categoría 18, a 3 canastas.

• En 2025: Las categorías 1 a la 15 no alcanzan a cubrir ni una sola canasta básica. Las categorías 16 al 18 apenas llegan a una canasta.

¿Qué cambió desde 2018? ¿Y qué se mantiene?

Hoy, ¿qué dirán los minoritarios de la desidia, cuando el salario básico ha perdido más del 24% de su peso sobre el salario total? ¿Dónde están hoy las discusiones “en serio”, si el resultado ha sido la multiplicación de sumas en negro que deterioran el salario y nos vacían los bolsillos?

La pérdida es clara y sostenida, nuestros ingresos han sido ajustados sistemáticamente, perdiendo poder adquisitivo, reconocimiento, jerarquía y dignidad salarial.

Esta realidad no es casual ni aislada. Es el resultado de una política salarial arreglada puertas adentro entre pocos, regresiva, que precariza, nivela hacia abajo y anula la carrera administrativa.

¿Somos o no la variable de ajuste?», se expresó Scalesi en el comunicado.