Empresarios rechazan el asueto otorgado a la administración pública por el eclipse

“Han sido meses muy duros para gran parte de la sociedad, y desgraciadamente muchos quedaron en el camino viendo cómo se desmoronaban sus proyectos, sin ningún tipo de asistencia.

Los intentos de las cámaras empresarias para conseguir medidas concretas que ayudaran a sobrevivir a miles de pymes fueron totalmente desestimados, fuimos totalmente ignorados. De la misma manera que quienes impedidos de trabajar asistieron impávidos a un evento organizado con millones de personas en la Casa Rosada, hoy son sorprendidos tristemente por esta medida.

Desgraciadamente, el cambio no es posible si la sociedad toda no entiende que sin generadores genuinos de recursos el futuro es imposible. Hoy el Estado es una máquina de impedir, además de estas medidas totalmente desafortunadas, lo único concreto fue seguir sumando carga tributaria, que junto a los incrementos de las tarifas de servicios y demás obligaciones no han hecho más que perjudicar la sostenibilidad de las pymes, y con ello el empleo formal y genuino de muchas de las economías de la región.

El Estado no se cansa de sorprendernos, y diariamente nos recuerda que no todos somos iguales. Un sector importante de esta sociedad mantuvo todos sus privilegios sin ningún tipo de empatía hacia los sectores que sufrieron pérdidas de todo tipo, los mismos que durante el asueto del 14 se encontrarán trabajando para atender a quienes lleguen desde distintos destinos para “disfrutar” del fenómeno natural. Claramente: no todos somos iguales.

Desde la FEERN repudiamos esta decisión de nuestro gobierno de otorgar asueto el día lunes próximo para ver el eclipse en Río Negro, que representa una amenaza a las relaciones –cada día más desgastadas- entre el sector público y los privados. Rechazamos la apatía del Estado hacia nuestros/sus comerciantes que día a día ven eclipsados sus gritos de ayuda al Estado con medidas como ésta. Estamos llegando al cierre de este trágico año para nuestro sector, y esta decisión de la gobernadora, apoyada en los distintos niveles que asienten en silencio -a excepción de algunos municipios que se manifestaron- nos demuestra que además de no ser todos iguales, tampoco compartimos las mismas prioridades.

Rechazamos esta medida a le vez que invitamos a todos los actores políticos de nuestra provincia (en todos sus niveles) a reflexionar acerca de cómo pensamos salir de ésta situación. Los invitamos a pensar y esperamos atentos un encuentro para intercambiar ideas y proyectos. Mientras tanto, seguiremos trabajando y buscando respuestas para paliar la crisis más difícil que hemos atravesado. Cuando lo deseen, nos encontrarán donde siempre: trabajando, en nuestros emprendimientos, cualquier día, a cualquier hora, asueto o no asueto.