El vicegobernador Pedro Pesatti convocó a sesión legislativa para el próximo 20 de noviembre

lunes 3 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti, convocó a sesión para el próximo jueves 20 de noviembre a las 8 horas.

En los próximos días se conocerá el cronograma de las Comisiones y Labor Parlamentaria.

Esta será la primera sesión después de las elecciones nacionales donde se eligieron diputados y senadores el pasado 26 de octubre