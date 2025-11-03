El vicegobernador Pedro Pesatti convocó a sesión legislativa para el próximo 20 de noviembre
El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti, convocó a sesión para el próximo jueves 20 de noviembre a las 8 horas.
En los próximos días se conocerá el cronograma de las Comisiones y Labor Parlamentaria.
Esta será la primera sesión después de las elecciones nacionales donde se eligieron diputados y senadores el pasado 26 de octubre
