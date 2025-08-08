El Tren Patagónico adjudicó la compra de una locomotora diésel eléctrica

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de su compromiso con la mejora del servicio ferroviario en la región, Tren Patagónico adjudicó la compra de una locomotora reacondicionada diésel eléctrica, que se sumará al parque tractivo de la empresa con el objetivo de reforzar los servicios de pasajeros y carga.

La firma adjudicataria fue Material Ferroviario S.A., que presentó una propuesta por USD 2.320.500 (IVA incluido), equivalente a $3.179.085.000, según la cotización del dólar oficial del Banco Nación al 4 de agosto de 2025. Este monto representa un ahorro del 14% respecto al presupuesto oficial estimado, que ascendía a $3.700 millones.

La compra se realizó mediante la Licitación Pública Nº 05/2025, autorizada por la Resolución N° 093/2025 del presidente de la empresa. Material Ferroviario S.A. resultó adjudicataria por presentar la propuesta más conveniente en términos técnicos y económicos entre las tres empresas oferentes.

La incorporación de esta locomotora responde a un exhaustivo análisis técnico de las áreas operativas y de mantenimiento del Tren Patagónico. Con el objetivo de garantizar la calidad, confiabilidad y seguridad del servicio, se priorizó la ampliación del parque tractivo con una unidad de al menos 3000 HP de potencia, apta para operaciones de pasajeros, que también permitirá descomprimir la carga operativa actual y mejorar la atención ante eventuales contingencias.

Además, la adquisición contribuirá a optimizar los tiempos de mantenimiento, permitir una mayor rotación de unidades y fortalecer también los servicios de carga, que muchas veces deben postergarse frente a imprevistos en los servicios de pasajeros.

Esta nueva incorporación será clave para afrontar con mayor solidez la próxima temporada estival y continuar consolidando un sistema ferroviario moderno, seguro y eficiente en la región patagónica.