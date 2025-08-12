El STJ rechazó los recursos presentados por Guerra Labayén contra el Colegio de Abogados de Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El camarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, que en diez días afrontará un juicio político del Consejo de la Magistratura, sufrió en las últimas horas dos reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó los recursos de la defensa del magistrado.

El Consejo de la Magistratura ante los planteos de Guerra Labayén contra el Colegio de Abogados de Viedma, que fue quien lo denunció, decidió que la composición del cuerpo que lo juzgará tendrá un integrante menos, ya que uno de los representantes de los letrados será testigo durante el jury.

Guerra Labayén ya realizó varios planteos ante el STJ, la instancia judicial donde se pueden apelar las decisión del Consejo de la Magistratura, y su objetivo, según señalaron fuentes judiciales, es llegar con su caso a la Corte Suprema.

El viernes el STJ rechazó un recurso extraordinario federal que hizo Fernando Chironi, quien ejerce la defensa del magistrado, porque consideró que se violaron las garantías constitucionales de su defendido al no permitirle el Consejo de la Magistratura, sumar como prueba que cuando se lo suspendió provisionalmente, en junio del año pasado, estaba al día con los expedientes que estaba tratando.

Cabe aclarar que el magistrado fue denunciado por retrasarse en forma considerable en la emisión de sentencias, lo que implicaba que no se cumplía con el normal servicio de Justicia, según afirmó el Colegios de Abogados.

El recurso de Guerra Labayén y su defensa fue considerado inadmisible por el STJ. Ahora al camarista de Viedma le queda como último recurso ir en queja a la Corte Suprema.

Un miembro menos para juzgar a Guerra Labayén en el Consejo de la Magistratura

Por su parte, este lunes el STJ también rechazó un planteo por la constitución del Consejo de la Magistratura, que en esta oportunidad tendrá un miembro menos.

A principios de julio pasado el Consejo de la Magistratura debió resolver la integración del cuerpo, ya que uno de los consejeros, representante del Colegio de a Abogacía de Viedma, también será testigo en el proceso contra Guerra Labayén. De esta manera, el Consejo decidió que excepcionalmente en esta ocasión el cuerpo tendrá siete integrantes.

Según el planteo del magistrado suspendido, la composición del cuerpo altera la mayoría necesaria para tomar una decisión.

«Sin embargo, tales cuestionamientos no resultan admisibles a los fines de atender a la definitividad de lo decidido, dado que dicha mayoría lo será tanto en la eventual destitución como en la absolución ratificando su buen desempeño», señaló el STJ, que rechazó el recurso.

FUENTE: Diario Rio Negro