Lo Principal

El STJ rechazó los recursos presentados por Guerra Labayén contra el Colegio de Abogados de Viedma

El camarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, que en diez días afrontará un juicio político del Consejo de la Magistratura, sufrió en las últimas horas dos reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó los recursos de la defensa del magistrado.

Gustavo Guerra Labayén

Gustavo Guerra Labayén

El camarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, que en diez días afrontará un juicio político del Consejo de la Magistratura, sufrió en las últimas horas dos reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó los recursos de la defensa del magistrado.

El Consejo de la Magistratura ante los planteos de Guerra Labayén contra el Colegio de Abogados de Viedma, que fue quien lo denunció, decidió que la composición del cuerpo que lo juzgará tendrá un integrante menos, ya que uno de los representantes de los letrados será testigo durante el jury.

Guerra Labayén ya realizó varios planteos ante el STJ, la instancia judicial donde se pueden apelar las decisión del Consejo de la Magistratura, y su objetivo, según señalaron fuentes judiciales, es llegar con su caso a la Corte Suprema.

El viernes el STJ rechazó un recurso extraordinario federal que hizo Fernando Chironi, quien ejerce la defensa del magistrado, porque consideró que se violaron las garantías constitucionales de su defendido al no permitirle el Consejo de la Magistratura, sumar como prueba que cuando se lo suspendió provisionalmente, en junio del año pasado, estaba al día con los expedientes que estaba tratando.

Cabe aclarar que el magistrado fue denunciado por retrasarse en forma considerable en la emisión de sentencias, lo que implicaba que no se cumplía con el normal servicio de Justicia, según afirmó el Colegios de Abogados.

El recurso de Guerra Labayén y su defensa fue considerado inadmisible por el STJ. Ahora al camarista de Viedma le queda como último recurso ir en queja a la Corte Suprema.

Un miembro menos para juzgar a Guerra Labayén en el Consejo de la Magistratura
Por su parte, este lunes el STJ también rechazó un planteo por la constitución del Consejo de la Magistratura, que en esta oportunidad tendrá un miembro menos.

A principios de julio pasado el Consejo de la Magistratura debió resolver la integración del cuerpo, ya que uno de los consejeros, representante del Colegio de a Abogacía de Viedma, también será testigo en el proceso contra Guerra Labayén. De esta manera, el Consejo decidió que excepcionalmente en esta ocasión el cuerpo tendrá siete integrantes.

Según el planteo del magistrado suspendido, la composición del cuerpo altera la mayoría necesaria para tomar una decisión.

«Sin embargo, tales cuestionamientos no resultan admisibles a los fines de atender a la definitividad de lo decidido, dado que dicha mayoría lo será tanto en la eventual destitución como en la absolución ratificando su buen desempeño», señaló el STJ, que rechazó el recurso.

FUENTE: Diario Rio Negro






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play