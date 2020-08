“El sistema sanitario está al límite y hay que bajar la circulación”

“Lo que se busca es evitar que tengamos enfermos, y que no tengamos una cama para atenderlo”, señaló el Vicegobernador Alejandro Palmieri, al explicar el pase a Fase 1 en el departamento General Roca, que estuvo determinado “por un crecimiento vertiginoso de casos en todas las ciudades del departamento, no solo en Roca o Cipolletti, y eso llevó al sistema sanitario tanto público como privado al límite”.

En una ronda de declaraciones radiales, el Vicegobernador insistió con que “el Estado no puede entrar casa por casa”, y recordó que “hasta hace pocos días, con mucho esfuerzo, casi el 90% de la actividad comercial había vuelto a funcionar. Se había logrado un grado importante de flexibilización en la actividad económica y social, pero esa libertad tenía que venir acompañada de mas responsabilidad social, y eso claramente no se dio”.

Ante este panorama “que está en permanente revisión y monitoreo” de las autoridades, y a partir de que “no hay más camas para casos complejos”, Palmieri aseveró que “se toma esta medida para intentar aplanar la curva, bajar estos casi 1000 casos que tenemos en el departamento General Roca, para poder volver a un nivel de casos activos que pueda contener y manejar el sistema sanitario”.

Recalcó que “las únicas armas que tenemos en esta batalla contra el virus son la responsabilidad individual y colectiva”, y agregó que “en lugares donde existe gran circulación del virus, hay que salir a la calle pensando que el que está en frente puede tener coronavirus, para extremar los cuidados. El cumplimiento por parte de cada uno de nosotros de las medidas de prevención y distanciamiento es lo único que permitirá reducir la curva de contagios”.

Detalló que “en la provincia se triplicaron las camas de terapia intensiva, en el hospital de Roca se sumaron camas y se incorporó un número importante de personal, se incorporó al sistema de terapia intensiva de Roca 5 camas nuevas en el Hospital de Allen, y un sistema de prestadores privados haciendo su parte; pero se llegó a un punto al que no queríamos llegar. Es una decisión que no es grata. Sabemos lo que genera. Desde el primer día nuestra postura fue ser pro actividad, flexibilizando las medidas con los cuidados necesarios. Pero desde hace un par de semanas vemos el crecimiento vertiginoso de casos. No solo en Roca, sino también en Regina, Cipolletti, Huergo, Fernández Oro, Allen. Y ese crecimiento, vertiginoso, en tan pocos días, lleva al sistema sanitario al límite”.

En cuanto a la implementación de las medidas en cada ciudad, Palmieri puso como ejemplo la situación nacional, donde “vemos al Presidente sentado con un jefe de gobierno de otro color político acordando y trabajando en conjunto”, y sostuvo que “a este problema sanitario, lo que menos debemos hacer, es sumarle problemas políticos.

Porque nadie tiene una receta mágica. Argentina es el 12° país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus. Claramente es un problema muy serio, y que trasciende lo meramente local. Provincias que tenían medianamente controlada la situación han tenido que retroceder a fase 1 para preservar sus sitema de salud. San Juan lo hizo en todo el territorio provincial hace pocos días, La Pampa en su capital provincial hace algunas semanas, y Jujuy también, entre otras. Hasta los países más desarrollados del mundo están volviendo a tener enormes problemas para frenar esta pandemia ”.

En un plano más técnico, dijo sobre la vuelta a Fase 1, que “se necesita acotar por un tiempo la excesiva circulación de personas, no solo para contener la curva de contagios, sino para intentar aliviar en ese lapso al sistema sanitario de accidentes y otras patologías que también suman”.