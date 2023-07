El Reservado Gran Campeón Macho Hereford de Palermo 2023 fue para la cabaña La Cantera de Juan Manuel Sosa

Compartiendo el poniente de la pista central en el predio de la Exposición Rural de Palermo, las razas Polled Hereford y Angus hicieron vibrar a un público ávido por ver competir a los mejores ejemplares en la nueva arena palermitana ya oreada. Cuando caía la tarde fría y tras largas horas de definiciones, llegaron las consagraciones, por un lado del Gran Campeón Macho Hereford, y, por otro, el Gran Campeón Hembra Angus.

El jurado sudafricano Peter John Budler, que ayer juró las hembras Hereford, dio su veredicto final y eligió el Gran Campeón Macho Polled Hereford. En esta oportunidad fue el box 1144, de la cabaña Las Tranqueras, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret, quien recibió la máxima distinción.

Según describió Budler, la fila final de machos fue majestuosa y a lo largo del día en su selección hizo hincapié en la utilidad, que se puedan usar antes que nada. “Hemos logrado una muy buena línea de machos musculosos, muy bien pigmentados y muy masculinos. Todos con excepcionales manos y patas y testículos apropiados en tamaño y tipo. No son nada más que toros lindos, son funcionales y prácticos. Los toros que ganaron son industrialmente apropiados para cualquier lugar del mundo. Cuando me invitaron a jurar, no podía creer que un país como la Argentina, con una hacienda excepcional, invitara a un chiquilín de Sudáfrica para seleccionar los toros aquí. Es un honor para mí”, dijo.

En cuanto a su preferencia hacía el ejemplar elegido con el mayor galardón, señaló que era el toro ideal para la edad que tiene (entró en la categoría dos años menor). “En su formato muy masculino, mucho músculo, muy buenos testículos, muy buenas patas y manos. No está demasiado gordo pero tiene facilidad para engordar. Y un frame apropiado”, indicó.

Tras recibir el premio, Vila Moret, propietaria de la cabaña expresó que es un Palermo inolvidable: “Estamos muy emocionados por el premio pero además, salvo el junior, el resto de los toros de la fila final son nuestros. Nunca ha pasado algo así en Palermo. Fue increíble: el ternero menor, el ternero mayor, el dos años menor (el Gran Campeón), el dos años mayor y el senior. Esta raza se adapta a todo tipo de suelos, de climas, de muy fácil engorde, de muy buena musculatura, de muy buenas estructuras, dan novillos excelentes de exportación. Sigue teniendo un futuro maravilloso”, señaló.

En tanto, el Reservado de Gran Campeón Macho Polled Hereford fue para el box 1140 perteneciente a la cabaña de Juan Manuel Sosa. Para el tercer macho de la exposición, el galardón lo recibió el box 1149 de la cabaña Don Benjamín, de Gabriel Romero.

Al finalizar la jura, el presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, Jorge Carlos Collinet, destacó: “Me llevo una impresión fantástica. Nos vamos de Palermo con la sensación de que estamos en el nivel más alto de genética y al año siguiente nos encontramos con algo superior. La genética es un proceso de mejora continua y este año hemos visto animales de excelente calidad”.

Angus, con todo su esplendor

En un ambiente entusiasta, pegado adonde se juraban sus primos hermanos, los Hereford, Angus distinguió a sus mejores ejemplares en hembras. Bajo un clima expectante, el jurado Manuel López eligió el Gran Campeón Hembra al box 627, de la cabaña Los Murmullos, de Compañía Argentina de Hacienda, ubicada en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires.

“Lo que uno busca siempre en esta raza carnicera es volumen en su musculatura, con corrección, y en las hembras, además de su feminidad, la corrección en las ubres, con buenos aplomos y que se desplacen bien. Teniendo en cuenta lo productivo, mi búsqueda fue hacia las que mejor se adaptan en los campos argentinos. La vaca que ganó es lo más cercano a la perfección en los tiempos que corren hoy en día”, destacó.

Carlos Ojea Rullán, uno de los propietarios de la cabaña ganadora, contó detalles de la vaca premiada de tres años: “Esta vaca es muy especial desde muy chica, pintaba como muy buena. Valeria, mi mujer, la llamó América, porque justo la Argentina había ganado la Copa América. Es una vaca que reúne todo: feminidad, costilla, clase, corrección, es muy completa. Estamos muy contentos. La vaca queda como donantes de embriones”.

Para Alfonso Bustillo, presidente de los criadores de la raza, la jura fue “increíble, impresionante, donde el trabajo del jurado fue realmente importante”.

“Desde la ternera menor colorada espectacular hasta la última vaca conformaron una fila de lujo. Creo que cuando uno sueña, nunca hay techo, así que podemos seguir soñando. La raza está en un momento espectacular. Uno ve las terneras y es el futuro entonces es difícil decir dónde está el techo. No me voy a cansar de predicar en pos de utilizar genética, porque esto es genética y hay que evaluarla, hay que medirla y la única manera de crecer es midiendo”, describió.

Por último, el Reservado de Gran Campeón Hembra de la raza correspondió al box 613 de la cabaña Don Romeo, de Alejandro Spinella, ubicada en el partido bonaerense de Olavarría. En tanto, la tercera hembra de la exposición fue para el box 589, de Estancia La Invernada, que se encuentra en Ayacucho, provincia de Buenos Aires.

