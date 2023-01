“El radicalismo dice No a JSRN”, es el rechazo del Comité Viedma de la UCR

NO somos la Cámpora.

NO somos Juntos Somos RN.

NO nos paralizamos.

NO tememos al ejercicio Democrático y Republicano.

Respondemos a la acordada Nacional de la Coalición de Juntos por el Cambio, en la construcción de un mejor radicalismo, entendiéndolo como un conjunto de ideas y de doctrinas de quienes desde la política pretendemos reformar profundamente, el orden político, científico y moral.

En el plano local proponemos construir una oposición firme, con propuestas concretas frente a los problemas y necesidades de la comunidad viedmense y rionegrina con la vocación de trabajar a puertas abiertas.

No entregamos el sello del partido.

No negociamos cargos.

No hacemos política para vivir de ella, por el contrario, vivimos para hacer política.

No defraudaremos el mandato de las urnas que nos dio el rol de oposición en las últimas elecciones municipales, y de los afiliados que mayoritariamente nos acompañaron con su voto en la interna partidaria, para consolidar ese rol frente al desgobierno provincial, al populismo nacional y sus socios locales.

Por eso vamos a seguir trabajando por la construcción de una UCR que continúe luchando contra el autoritarismo y la corrupción, para construir una Argentina y un Rio Negro más radical y mejor. Sencillamente sigamos adelante radicales sin cesar, que se rompa y no se doble, el partido radical.

Comité Capital Viedma. 17 de enero de 2023