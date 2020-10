Pesatti escribió: “Acabo de terminar personalmente este informe sobre el estado de situación de la pandemia.

Nuestra ciudad registra el 4.36% de los casos de Provincia; el 10.09% de los pacientes cursando la enfermedad y el 2.27% de quienes ya han sanado.

En relación con el total de víctimas que registra Río Negro, Viedma reúne el 5.49% de los decesos.

Fundamentalmente quiero detenerme en el último dato para expresar todo mi dolor por quienes no pudieron superar la enfermedad, a muchos de los cuales he conocido. No sólo me refiero ha quienes son de Viedma, sino también de otros lugares de la Provincia, a quienes tuve la dicha de conocer en vida.

A sus familiares y amigos los abrazo con mi corazón, sin temor a confesarles el dolor constante que siento cada día por lo que nos toca enfrentar en este tiempo tan difícil.

Por ello, viedmenses, sigamos cuidando lo que tanto amamos.

El que puede quedarse en su casa el mayor tiempo posible, que lo haga por favor.

Es la forma más eficaz para restarle posibilidades de circulación al virus.

Y si salimos, ya sabemos: distancia corporal de dos metros; barbijo e higiene de manos.

Debemos dejar para más adelante las reuniones sociales, fiestas y celebraciones.

Evitar las aglomeraciones de personas y los espacios cerrados.

Vale la pena que nos cuidemos porque este tiempo va a pasar, vamos a recuperar lo que tanto soñamos y volveremos a estar juntos, como nos gusta a todos.

Para que ello suceda, para que nadie falte cuando la pandemia termine, cumplamos!