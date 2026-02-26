El puente Ferrocarretero se habilitará el lunes al tránsito después las tareas de reparación que demoraron 40 días

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El puente más antiguo de la Comarca Viedma Patagones está cerrado desde el 19 de enero por tareas de reparación.

En principio se había anunciado por parte de los municipios de Viedma y de Patagones, que el corte al tránsito iba a ser de 20 días, pero ese plazo se extendió por las tareas de reparación principalmente del lado de Patagones., donde existe un mayor deterioro de la calle.

Principalmente del lado de Patagones es donde tienen más adoquines, ya que pasando la mitad del puente le corresponde a Viedma y está el chapón en el sector que antiguamente se elevaba para el paso de los barcos que navegaban el río para el ingreso y traslado de mercadería a la Comarca.

El trabajo de adoquinamiento del puente se demoró también, porque se realizó una nivelación y hormigonado para que queden bien colocados.

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios del municipio de Carmen de Patagones y de Obras Públicas de Viedma definirán este viernes el horario de apertura al tránsito. ya que las reparaciones se realizan de manera conjunta, también con la empresa Tren Patagónico.