Lo Principal

El puente Ferrocarretero se abriría al tránsito en la última semana de febrero

Continuará cerrado al tránsito el puente Ferrocarretero, debido a que las tareas de reparación se demoraron, principalmente del lado de Patagones.

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios del municipio de Carmen de Patagones continúa realizando los trabajos en el puente ferrocarretero, con una demora que se debe porque se encontraron con algunos inconvenientes en su estructura.

Hasta el momento se realizó el levantamiento del hormigón y los adoquines, que fueron reemplazados.

El sábado pasado se realizó el trabajo hormigonado en la parte más compleja, también realizan también tareas de limpieza y trabajos de pintura.

Desde el pasado 19 de enero, el puente Ferrocarretero permanece totalmente cerrado al tránsito debido a la realización de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras generales.

En principio se mencionó que los trabajos demorarían unos 20 días, pero las tareas de reparación se extendieron.

Las reparaciones se realizan de manera conjunta y coordinada entre la Municipalidad de Viedma, la Municipalidad Patagones y la empresa Tren Patagónico.






