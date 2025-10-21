El primo de Fred Machado será investigado por la fiscalía en relación a las canteras otorgadas por el Gobierno

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Fiscalía General de la Provincia de Río Negro dio curso a la denuncia presentada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé, en relación con la adjudicación de canteras de arena síliceas al señor Claudio Ciccarelli, quien al momento de los hechos se desempeñaba como empleado del Estado provincial.

La presentación, formalizada ante el Procurador General, Dr. Jorge Crespo, mientras el cargo era subrogado por el Fiscal General, Dr. Fabricio Brogna, advierte sobre la posible existencia de incompatibilidades legales y administrativas, ya que Ciccarelli habría recibido permisos de explotación de canteras otorgados por la propia Provincia, en presunta contradicción con la normativa que regula el ejercicio de la función pública.

A raíz de la denuncia, la Fiscalía resolvió la apertura de una investigación preliminar en la ciudad de Viedma, con el objetivo de determinar la legalidad de las autorizaciones otorgadas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder.

El legislador Luciano Delgado Sempé valoró la decisión de la Justicia de avanzar con el caso y reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y la defensa de los recursos naturales de los rionegrinos, señalando que “los bienes de los rionegrinos deben administrarse con honestidad y sin privilegios”.