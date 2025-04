El «peritrucho» de Viedma pudo «haber cometido errores, pero no delitos», dice su abogado

El abogado Leandro Aparicio, defensor particular del «peritrucho» Marcos Herrero con domicilio en Viedma, solicitó esta tarde su absolución al entender que no están dados los presupuestos del delito de falso testimonio.

Poco antes del final de su alegato, Aparicio indicó que “Marcos se pudo haber equivocado, pero no cometió delitos”, en relación con todos los “hallazgos” a lo largo de la causa Facundo.

Luego de una extensa introducción sobre su teoría del caso, el letrado se limitó a atacar a algunos de los testigos de la fiscalía, como el veterinario Mario Rosillo y la excolaboradora de Herrero, Laura Ballester.

Sobre la sangre (que no era sangre), los huesos (de vaca) y los amuletos no dijo prácticamente nada. Argumentó que la “técnica de los perros no está reglamentada” y defendió —insólitamente— la teoría de Herrero sobre “el aura” de los muertos.

Gran parte de su alocución estuvo destinada, más que a defender a Herrero, a atacar a jueces, políticos y periodistas.

Pidió la nulidad de lo actuado por el fiscal González Da Silva, pero también de lo hecho por Santiago Ulpiano Martínez y el juez de primera instancia Walter López Da Silva.

En otro tramo, criticó duramente a la jueza Gabriela Marón y se refirió al “Boy Scout” Murillas, en alusión al secretario del juzgado federal.

También habló del poder político de Villarino y dijo que el intendente Bevilacqua y el presidente del Concejo Deliberante, Omar Promenzio, eran parte de una conspiración, y que se reunieron en el vivero de Argerich con periodistas, el policía Cheppi y otras personas para instalar la “teoría del narcotráfico”.

Además, remarcó que él lucha contra otras mafias, como el poder político de Monte Hermoso (dijo que en el crimen de Catherine Moscoso está involucrado Aníbal Fernández), y contra empresas que contaminan la ría de Bahía Blanca. También se refirió a Sergio Berni y al gobernador Axel Kicillof.

Luego agregó que más grave que lo de Herrero es “lo del presidente de la Nación que habla con los perros”. Como si fuera poco, dijo que a él “no le da asco” lo que hizo Herrero, que “más asco le dan fiscales como Ramiro González, que hacen fiestas y que, además, se está comprando varios campos en la zona de Villarino”.

Sobre el libro El coleccionista de huesos, del periodista Sasso, Aparicio sostuvo que fue para “blindar la candidatura del gobernador Kicillof”.

En cuanto a la actuación de Herrero en otros casos, solo mencionó testimonios de testigos propuestos por él mismo que defendieron la labor del adiestrador, como en los casos de Araceli Fulles y Micaela Ortega.

«Boludo»

En un momento del cuarto intermedio, el micrófono de Aparicio quedó conectado y se pudo escuchar: “el fiscal es un boludo”. Esto despertó el enojo de Da Silva, pero Aparicio aclaró que “estaba hablando de otro fiscal”. Aún frente al micrófono, lo había tratado de “ciruja, porque busca cosas en la basura”.

Causa Facundo

Gran parte del alegato el abogado no lo utilizó para defender a Herrero, sino para sustentar su tesis sobre la muerte de Astudillo Castro.

Para Aparicio, Astudillo Castro estuvo en tres seccionales diferentes: Mayor Buratovich, Origone y la Policía Local de Bahía Blanca.

Sostiene que el policía Mario Sosa es quien secuestra y mata a Facundo. “Se le fue la mano”, expresó. No explicó si Sosa lo fue llevando de comisaría en comisaría ni qué rol tuvo el resto de los policías. Sí afirmó que “Sosa cambió de camioneta”. Atacó a la testigo H, la productora rural que es la última persona en ver con vida a Facundo, y la trató de mentirosa.

Luego, sin hacer mención a las conclusiones del Equipo Argentino de Antropología Forense, señaló que “Facundo estaba desnudo”, que es imposible ahogarse en el lugar donde la ciencia sostiene que se ahogó y que la ropa (que estaba en la mochila) estaba quemada, dando a entender que fue torturado o prendido fuego.

Volvió sobre la Justicia Federal indicando que “es un monstruo torpe” y habló del “juez esquizofrénico”, sin dejar en claro a qué juez se refería.

Concluido el alegato de la defensa, el juez Sebastián hizo un cuarto intermedio y, en dos semanas, dará a conocer su veredicto.

FUENTE: La Brujula 24