El periodista Darío Cardenas, dio positivo para Covid 19

El joven periodista habló con LU15, donde comentó “ayer a la mañana me tomé la temperatura, como hago siempre y di 37,5, de forma inmediata me fui a la guardia sin ningún síntoma hasta ese momento, en la guardia me hisoparon, en ese momento ya comenzaba a sentir los síntomas de fiebre y de dolor de pecho”.

En este sentido Cárdenas, comentó “hoy a la mañana me comunicaron que había dado positivo para covid, ya aislado en mi dormitorio y con todos los síntomas. Lo primero que hice es preguntar dónde me contagié, pero ni siquiera tuve contacto con alguna persona de covid positivo o algún estrecho de ellos”.

“Lo importante es ante el primer síntoma ir al médico, avisarles, dar toda la información de con quien estuviste. Ahora comencé con vómitos y muchísimo dolor de cuerpo, pero todo va estar bien” finalizó Cárdenas, quien está aislado en el hotel austral de Viedma.