El paro de los docentes en Rio Negro tuvo un 85% de adhesión aseguró la UNTER
En el marco del paro provincial de los docentes resuelto por el Congreso Extraordinario de Huergo, UnTER afirmó que tuvo una adhesión superior al 85%.
El gremio realizó acciones locales y regionales en rechazo a «la miserable propuesta salarial realizada en la audiencia paritaria del 30/9, y a la definición del gobierno de Alberto Weretilneck de aplicar las mismas políticas de ajuste de Milei, dilatar los tiempos y burlarse de las necesidades urgentes de lxs trabajadorxs de la educación frente al deterioro sostenido del poder adquisitivo de nuestros salarios».
«También reclamamos la derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24 y el fin de las auditorías médicas privatizadas que vulneran la salud y seguridad del colectivo docente; el cumplimiento irrestricto del Régimen de Licencias Docente – Res. 233/98 –, y el pleno funcionamiento del IPROSS, para que la obra social de lxs trabajadorxs brinde todas las prestaciones en toda la provincia».
Exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad, exigimos salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender, exigimos decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes sostenemos la educación pública todos los días.