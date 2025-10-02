El paro de los docentes en Rio Negro tuvo un 85% de adhesión aseguró la UNTER

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del paro provincial de los docentes resuelto por el Congreso Extraordinario de Huergo, UnTER afirmó que tuvo una adhesión superior al 85%.

El gremio realizó acciones locales y regionales en rechazo a «la miserable propuesta salarial realizada en la audiencia paritaria del 30/9, y a la definición del gobierno de Alberto Weretilneck de aplicar las mismas políticas de ajuste de Milei, dilatar los tiempos y burlarse de las necesidades urgentes de lxs trabajadorxs de la educación frente al deterioro sostenido del poder adquisitivo de nuestros salarios».

«También reclamamos la derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24 y el fin de las auditorías médicas privatizadas que vulneran la salud y seguridad del colectivo docente; el cumplimiento irrestricto del Régimen de Licencias Docente – Res. 233/98 –, y el pleno funcionamiento del IPROSS, para que la obra social de lxs trabajadorxs brinde todas las prestaciones en toda la provincia».

Exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad, exigimos salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender, exigimos decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes sostenemos la educación pública todos los días.