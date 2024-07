El «no» de la mujer parece que sigue siendo insuficiente para algunos hombres.

Es la palabra de la Ley pero que la comprende sólo un reducido mundo de “entendidos”. Para el ciudadano común ese lenguaje es tan “ancho como ajeno” que en situación de vulnerabilidad es más extremo aún.

Si existe un respaldo económico un abogado ayuda a entender y protege pero cuando no hay dinero el desamparo deja las manos más vacías.

Este lunes por la mañana se vivió una situación que grafica esa limitación para la generalidad.

TRAGOS Y CONSENTIMIENTO

Una joven denunció que fue abusada sexualmente por un compañero de trabajo luego que este le ofreciera bebidas alcohólicas que la perturbaron, al término de un encuentro festivo en el que habían trabajado.

Comenzó la investigación y con las primeras pruebas el hombre estuvo detenido dos meses con las consecuencias que esto genera.

Por su parte la mujer, además de la carga emocional por lo padecido, tuvo que buscar un abogado que la representara y que la abandonó a mitad de camino, previo señalarle que no era necesario que concurriera a las audiencias, según ella misma relató.

La aparición de un video en el que -para los ojos de una perito- no parecía manifestarse la resistencia de la joven a la relación desactivó la investigación. Además ante la ausencia de nuevas pruebas, la fiscal Paula de Luque pidió el archivo de la causa y la defensa ejercida por Santiago Güenumil que fuera anulado ese pase a archivo y que en su lugar su defendido fuera sobreseido.

ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO

Volviendo a los términos judiciales estos dos tienen no sólo un significado sino una consecuencia. Si una causa es archivada, la aparición de nuevas pruebas permiten su reapertura pero si un imputado es sobreseído por más elementos que surjan en torno a esa misma investigación no permiten aquella posibilidad de continuar. Es decir, un sobreseimiento no deja ninguna puerta entreabierta para el presunto autor. Y se cierra toda posibilidad también para la víctima.

El sobreseimiento fue la decisión de la jueza Georgina Amaro Piccinini confirmada esta mañana ante el planteo contrario de la fiscal.

Esta fue la primera audiencia a la que asistió la denunciante acompañada por familiares y amigos. “¿Como lo cuento para que me crean?”, planteó la joven al detallar lo difícil que le resultó conseguir un abogado y de “comprobar en la Justicia” lo denunciado. “Mi cuerpo me dolía. ¿De que consentimiento me están hablando”, sostuvo en referencia al video.

Las lágrimas no se pudieron evitar en un marco de profundo respeto del público que si se manifestó afuera en un intento de agresión contra el imputado que fue desactivado por los efectivos policiales que habían sido reforzados para esta audiencia.