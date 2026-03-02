El Ministerio de Educación estimó que el 98% de los edificios escolares se encuentran en condiciones para el inicio de clases

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, más de 215 mil estudiantes de toda la provincia regresan hoy a las aulas. Tras el arranque el 18 de febrero para las escuelas con receso invernal extendido, este lunes se completa el regreso a clases en todo el territorio.

Las fechas de inicio del ciclo lectivo fueron establecidas en diciembre del año pasado al aprobarse por Resolución, el Calendario Escolar cuyo lema es «Cartografiar la Educación para el futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina»

Y fue justamente en diciembre, ni bien finalizadas las clases, que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos comenzó con un plan intensivo de trabajos de mantenimiento en escuelas y jardines, para que estos edificios se encuentren en condiciones para la vuelta a clases.

Hace unos días, se realizaron en Viedma jornadas de trabajo entre autoridades del Ministerio y de los 15 Consejos Escolares de la provincia, en donde se llevaron a cabo las evaluaciones finales de las tareas realizadas en más de 700 edificios escolares.

Durante los encuentros se repasaron los resultados de los trabajos que incluyeron sanitización, limpieza de tanques, revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y gas, entre otros que forman parte del mantenimiento correctivo y preventivo que incluso continuarán durante el año.

Desde el Ministerio se estimó que el 98% de los edificios se encuentran en condiciones para el inicio de clases mientras que se determinaron distritos dispositivos pedagógicos y estrategias para aquellos en los que aun restan finalizar trabajos, con la finalidad de que las y los estudiantes puedan comenzar su trayectoria educativa correspondiente a este ciclo.

Además de todo esto, es importante recordar que el Gobierno de Río Negro tiene en ejecución unas 30 obras en escuelas y jardines que refieren a importantes refacciones para brindar espacios seguros y cómodos para la comunidad educativa.

Como ya se dio a conocer oportunamente, el ciclo lectivo tendrá nuevamente los servicios de transporte y de comedor escolar. Respecto a éste último, a partir de mañana el servicio iniciará con el refrigerio mientras que desde el miércoles se hará lo propio con todas las variantes del comedor.

De esta manera y con el compromiso asumido por parte del Gobierno Provincial para con la educación rionegrina, miles de chicos y chicas vuelven a clase en este ciclo que se extenderá hasta el 18 de diciembre, con el receso invernal a partir del 13 de julio.