El legislador Sempé exige transpariencia en la investigación del Avión Sanitario

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé reiteró su preocupación respecto a la investigación de la compra del avión sanitario, efectuada por el entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas de Río Negro y actual Ministro de Gobierno, Fabián Gatti. En ese sentido, expresó que «tal como lo dije en la última sesión, el ex Fiscal de Investigaciones Administrativas omitió responsabilizar a actuales funcionarios».

La investigación excluye a ex funcionarios aparentemente involucrados, como el ex ministro de Obras Públicas Carlos Valeri y el ex ministro de Salud Fabián Zgaib, quienes actualmente ocupan sus bancas como legisladores provinciales, pero al momento de comprar el avión eran las máximas autoridades intervinientes en el procedimiento de contratación.

«Es llamativo que se pasara por alto a funcionarios clave en esta maniobra presuntamente fraudulenta, al menos para que se investigue su grado de responsabilidad», afirmó Delgado Sempé. «La justicia debe investigar a fondo y citar a todos los involucrados, incluido el fiscal de estado Gastón Pérez Estevan, quien debía y debe velar por los recursos del estado rionegrino. Sin embargo, fue un eslabón clave en la operación del avión avalando la compra del mismo.»

Delgado Sempé recordó el caso de la estafa al IPROSS, en la que ningún funcionario fue investigado, y advirtió que espera que no se repita la misma falta de transparencia y rendición de cuentas en este caso.

«Exigimos una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos y responsabilice a quienes corresponda», concluyó Delgado Sempé.