El juicio por el asesinato de Caracciolo será el 27 de octubre y son 50 los testigos

El 27 de octubre próximo comenzará el debate oral y público en el que se juzgará al hombre acusado de haberle ocasionado la muerte a Jonathan Caracciolo.

El hecho se produjo cuando una bala alcanzó a la víctima, en la vía pública, el 4 de julio de 2023. En la jornadad de hoy, de manera virtual, se realizó la audiencia de preparación de juicio en donde se acordó el orden de los testigos y los días en los que está convocado cada uno de ellos.

El hombre está acusado del delito de homicidio culposo y portación ilegal de arma de fuego que se le atribuye en calidad de autor.

El debate se realizará ante un tribunal integrado por tres jueces de juicio y se espera la participación de más de 50 testigos, entre quienes se encuentran peritos, agentes policiales, familiares y allegados tanto de la víctima como del imputado. Las audiencias se extenderán hasta el 2 de noviembre.

De acuerdo con la acusación, el hecho se produjo el 4 de julio de 2023 entre las 23 y las 23.10 horas, cuando la persona imputada, que se desplazaba en una motocicleta, habría efectuado disparos con un arma de fuego en distintas direcciones de la vía pública. Uno de los proyectiles impactó en Caracciollo, quien se encontraba en la intersección de las calles 20 y 29, al lado de un poste de alumbrado público. Esto le provocó la muerte.

La Fiscalía agregó que el acusado, quien se encuentra privado de su libertad en el marco de otra causa penal, no tenía autorización para portar armas de fuego.

El tribunal colegiado estará compuesto por los jueces Carlos Reussi, Marcelo Álvarez y Marcelo Chironi. El Fiscal del caso es Guillermo Ortiz, mientras que la defensa penal pública fue asumida por Pedro Vega y María Paz Alvarez. La representación legal de la esposa de la víctima constituida como querellantes la ejerce el abogado Fabio Igoldi